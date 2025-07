KI-Rechenzentren: Deloitte mahnt Ausbau der Kapazitäten an

In den nächsten fünf Jahren seien fast 60 Mrd. Euro an Investitionen erforderlich, um im internationalen Wettbewerb wieder gleichzuziehen.

Deutschland müsse seine KI-Infrastruktur massiv ausbauen, um seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und nationale Souveränität zu sichern. Bis 2030 gelte es bis zu 60 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Erst dann lasse sich die gegenwärtige Kapazitätslücke schließen und der wachsende Bedarf an KI-Anwendungen decken. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Beratungsunternehmens Deloitte.

„Der Anteil Deutschlands an der globalen Rechenzentrumskapazität ist seit 2015 um rund ein Drittel gesunken und Investitionen in KI liegen weit hinter Akteuren wie den USA, Großbritannien, Frankreich und anderen EU-Ländern sowie China“, erklärt Prof. Bernhard Lorentz, Global Climate and Infrastructure Leader bei Deloitte.

Kapazitätslücke

Die Studie zeigt, dass die Kapazität von leistungsfähigen Rechenzentren für KI-Anwendungen in Deutschland bis 2030 verdreifacht werden muss – von derzeit 1,6 Gigawatt (GW) auf dann 4,8 GW. Derzeit seien jedoch nur 0,7 GW im Bau und weitere 1,3 GW in der Entwicklung. Somit entstehe eine Investitionslücke von mindestens 1,2 GW, so die Studie weiter. Angesichts einer geschätzten Ausfallrate von 20 Prozent bei angekündigten Projekten könnte die tatsächliche Lücke sogar auf 1,4 Gigawatt anwachsen.

Rechenzentren sind kapitalintensive Projekte mit hohen Bau- und Betriebskosten. Deutschland gehört laut der Studie zu den europäischen Ländern mit den höchsten Baukosten für Rechenzentren – an wichtigen Standorten in Deutschland liegen sie beispielsweise etwa 12 Prozent höher als in Amsterdam und 17 Prozent höher als in Madrid, anderen zentralen Knotenpunkte. Zudem seien die Strompreise in Deutschland fast doppelt so hoch wie in den USA, so Deloitte weiter. Gleichzeitig stehen sie für bis zu 60 Prozent der gesamten Betriebskosten eines Rechenzentrums.

Notwendige Maßnahmen

Deloitte beschreibt vier Maßnahmen, um die Investitionslücke zu schließen und Deutschland im globalen Wettbewerb zu stärken:

1. Private Public Partnerships: Mischfinanzierungen aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital sowie staatliche Garantien und Bürgschaften können dazu beitragen, die Risiko-Rendite-Profile von Investitionen in KI-Rechenzentren zu optimieren und zusätzliche private Kapitalflüsse zu mobilisieren. Private Public Partnerships sind entscheidend für die Finanzierung von Transformationen mit hohem Finanzierungsbedarf (Digitalisierung, Infrastrukturentwicklung, Energiewende, Verteidigung), da sie die Stärken und Ressourcen beider Sektoren kombinieren, um umfassende Investitionen zu ermöglichen und Risiken effizient zu verteilen.

2. Regierung als Abnehmer: Sie könnte sich Rechenkapazität für die eigene Nutzung sichern – für Verwaltung, Forschung oder Verteidigungszwecke. Dies könnte nationalen und europäischen Unternehmen helfen, in Größe und Kompetenz zu wachsen, indem sie als „Ankerkunde“ fungiert und Abnahmen sicherstellt. Der Staat kann auf diese Weise eine Schlüsselrolle bei der Anziehung ausländischer Investoren spielen.

3. Steuerliche Anreize: Die Kosten für die Stromversorgung könnten durch eine Senkung von Steuern, Abgaben oder Gebühren (z. B. Stromsteuer, Netzgebühren oder Mehrwertsteuer) gesenkt werden. Dieser Hebel wird von der Europäischen Kommission für energieintensive Industrien unterstützt und bereits auf stromintensive deutsche Industrien wie Aluminium oder Stahl angewendet. Gezielte Steuervergünstigungen könnten die Kosten für Investoren erheblich reduzieren und Deutschland wettbewerbsfähiger machen.

4. Beschleunigung von Netzanschlüssen: Transparenz bei der Planung von Netzanschlüssen sowie die Nutzung alter Industriestandorte könnten den Ausbau von Rechenzentren beschleunigen. Zudem bieten alte Industriestandorte oder Großkraftwerke, die in der Energiewende keine Zukunft haben, potenzielle Standorte für den schnellen Ausbau von Rechenzentren, da das Stromnetz in diesen Gebieten häufig über große Transportkapazitäten verfügt. Um das Stromnetz zu entlasten, könnten Rechenzentren näher an den Windkraftstandorten im Norden platziert werden und anstelle von Strom würden Daten im ganzen Land übertragen werden. Dies könnte die Entwicklung der Rechenleistung beschleunigen.