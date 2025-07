Vom Braunkohlestandort zum vernetzten KI-Innovationscluster

Der eco – Verband der Internetwirtschaft und der KI Bundesverband initiieren europäisches Vorhaben für den Aufbau eines leistungsfähigen, rechtskonformen KI-Ökosystems, das Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in der Region und darüber hinaus nachhaltig vernetzt. Mit der geplanten Einrichtung des „Center for Sovereign AI“ (CESAI) durch LEAM am Standort Hürth nimmt der Strukturwandel im Rheinischen Revier eine zukunftsweisende Richtung.

Komplementäreffekte für verantwortungsvolle, unabhängige KI-Nutzung

Konkret profitieren Unternehmen von anwendungsbereiten KI-Basismodellen, die sie mit minimalem Aufwand an ihre eigenen Daten und Geschäftsprozesse anpassen können – rechtssicher, datensouverän und ohne Abhängigkeit von außereuropäischen Plattformanbietern. Durch Beteiligungsmodelle und „Schnellboot-Projekte“ – PoCs in 6–12 Monaten – erhalten Unternehmen direkten Zugang zu technologischen Entwicklungen und können die KI-Roadmap aktiv mitgestalten.

eco Geschäftsführer Andreas Weiss betonte anlässlich des TechRiders Summit am 3. Juli 2025 die strategische Bedeutung des Projekts: „Mit LEAM und CESAI schaffen wir im Herzen des Strukturwandels ein KI-Innovationszentrum von europäischer Tragweite. Die Komplementäreffekte zu den geplanten AI-Gigafactories, souveräner Cloud- und Modellinfrastruktur sowie der EU-KI-Roadmap geben Unternehmen einen realen Hebel, um Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, wettbewerbsfähig und unabhängig zu nutzen.“

Mit der geplanten öffentlichen Förderung von rund 130 Millionen Euro und weiterem privatem Kapital, sowie der gezielten Einbindung strategischer Stakeholder aus Industrie und Forschung ebnet LEAM den Weg für den Aufbau und Betrieb von domänen- und branchenspezifischen KI-Modellen – von der Forschung bis zur produktiven Nutzung in Unternehmen.

LEAM auf einen Blick

Schneller Zugang zu KI-Technologien: Branchenspezifische KI-Modelle stehen als Open-Source-Grundlage oder proprietäre Lösung zur Verfügung – inklusive Infrastruktur

Datensouveränität & Rechtssicherheit: Betrieb der Modelle in europäischen Umgebungen, konform mit der EU AI-Verordnung

Wirtschaftlicher Hebel: Staatlich kofinanziertes Programm mit bis zu 99 Prozent getragener Entwicklungskosten für individuelle KI-Modelle

Aktive Mitgestaltung: Stakeholder können die Roadmap, Modellprioritäten und Anwendungsfälle direkt mitbestimmen