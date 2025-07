Wie Vibe Coding die Softwareentwicklung verändert

Was wie ein Produktivitätsbooster klingt, bringt erhebliche Risiken mit sich, warnt Patrick Siffert von Checkmarx.

Beim „Vibe Coding“ füttern Nutzer KI-Modelle mit einfachen textbasierten Prompts – in der Regel auf Englisch –, woraufhin die Modelle eigenständig Code generieren. Anders als bei klassischen Low-Code- oder No-Code-Plattformen wird dabei kein grafisches Interface verwendet, sondern natürliche Sprache. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen traditionellen Entwicklern auf der einen und Nicht-Entwicklern, die mithilfe von KI eigene Workflows und Tools erstellen, auf der anderen Seite.

Diese Art von „Demokratisierung der Softwareentwicklung“ eröffnet faszinierende Möglichkeiten. Teams können Ideen in kürzester Zeit prototypisch umsetzen, einfache Anwendungen selbstständig entwickeln oder komplexe Systeme deutlich schneller realisieren. Mit dieser neuen Leichtigkeit gehen allerdings auch neue Herausforderungen einher.

Schattenseiten der KI-gestützten Softwareentwicklung

Vibe Coding verändert nicht nur die Art und Weise, wie Anwendungen entwickelt werden, sondern auch die Angriffsfläche. Denn mit der Automatisierung steigt auch das Risiko, dass sich Sicherheitslücken einschleichen. Einer der Hauptkritikpunkte: Die Qualität und Sicherheit des generierten Codes sind stark von zugrundeliegenden Trainingsdaten abhängig – und diese sind selten homogen oder verifiziert.

Viele generative Modelle basieren auf öffentlich zugänglichen Repositories, in denen sich mitunter veraltete, fehlerhafte oder unsichere Bibliotheken befinden. Mangelnde menschliche Kontrolle erhöht also zwangsläufig das Risiko erfolgreicher Angriffe auf produktive Anwendungen – etwa durch SQL-Injection, Cross-Site-Scripting oder unsichere Authentifizierungsmechanismen. Besonders gefährlich ist, dass viele Nutzer KI-generierten Code aus Zeitgründen oder aufgrund mangelnden Fachwissens komplett ungeprüft übernehmen.

Umfasender Datenverlust droht

Hinzu kommen systemische Risiken: Viele der KI-Plattformen erfordern umfassende Berechtigungen – etwa Zugriff auf Repositories, Cloud-Schnittstellen oder Datenbanken. Werden diese Tools kompromittiert, droht ein umfassender Datenverlust oder -missbrauch. Auch Compliance-Vorgaben wie DSGVO, ISO 27001 oder branchenspezifische Normen lassen sich nur schwer prüfen, wenn der Ursprung des Codes und die angewandten Sicherheitsprinzipien nicht transparent sind.

Ein weiteres Problem ist die zunehmende Abhängigkeit von „Black-Box“-Modellen. Vibe Coding suggeriert Einfachheit, doch unter der Oberfläche agiert ein System, dessen Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar sind. Auch das birgt Risiken – etwa dann, wenn die KI voreingenommen reagiert oder angreifbaren Code erzeugt.

Kein Ersatz für professionelle Entwickler

Trotz der Herausforderungen stellt Vibe Coding nicht per se ein Sicherheitsrisiko dar. Richtig eingesetzt, kann es ein wirkungsvolles Werkzeug sein, das die Innovationsgeschwindigkeit erhöht und den Zugang zur Softwareentwicklung erleichtert und erweitert. Der Schlüssel liegt – wie so oft – in einer ausgewogenen, sicherheitsbewussten Strategie.

Der menschliche Faktor ist dabei ein zentraler Baustein. Unternehmen sollten Vibe Coding nicht als Ersatz für professionelle Entwickler betrachten, sondern eher als eine Art „Assistenzsystem“. Menschliche Reviews, insbesondere durch geschulte Sicherheitsexperten, bleiben unerlässlich. Jedes Codefragment, das durch ein KI-Modell entsteht, sollte geprüft, getestet und gegebenenfalls angepasst werden.

Application Security Testing

Ebenso entscheidend ist die Wahl der eingesetzten Tools. Die gewählten Anbieter sollten Transparenz über Trainingsdaten, Sicherheitsmechanismen und Datenverarbeitung bieten. Die Unternehmen selbst müssen darauf achten, dass ihre Entwicklungs- und Sicherheitspraktiken auch für KI-gestützte Prozesse greifen – etwa, indem sie Application Security Testing (AST) direkt in den KI-gestützten Entwicklungsprozess einbetten.

Schulungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Entwickler wie auch Nicht-Entwickler, die mit Vibe Coding arbeiten, sollten nicht nur lernen, effektive Prompts zu formulieren, sondern auch, den generierten Code kritisch zu hinterfragen – sprich: Das klassische „Security-by-Design“-Prinzip muss auf den neuen Workflow übertragen werden.

Nicht zuletzt sollten Unternehmen auch sogenannte „Halluzinationen“ – also erfundene Inhalte – sowie Verzerrungen („Bias“) ernst nehmen. Dabei handelt es sich um systematische Tendenzen im Modellverhalten, wie etwa eine Bevorzugung bestimmter Antwortmuster. Auch KI-Systeme können ineffiziente oder schlichtweg fehlerhafte Vorschläge machen – insbesondere, wenn sie mit unzureichend kontrollierten Daten trainiert wurden. Regelmäßige Audits und Tests helfen, diese Risiken zu minimieren.

Innovation mit Augenmaß

Vibe Coding ist keine kurzfristige Modeerscheinung – es ist der nächste logische Schritt in der Evolution der Softwareentwicklung. Die Kombination aus natürlicher Sprache und automatisierter Codegenerierung verändert die Rollenverteilung im Unternehmen und ermöglicht neue Formen der Zusammenarbeit.

Doch wie bei jeder technologischen Neuerung gilt: Ohne eine robuste Sicherheitsstrategie droht das Innovationsversprechen schnell zum unkalkulierbaren Risiko zu werden. Wer das Potenzial von Vibe Coding voll ausschöpfen will, muss auch die Fallstricke kennen – und zu umgehen wissen. Dann kann aus dem Trend ein echter Wettbewerbsvorteil und Wachstumstreiber werden.

ist Regional Director DACH & Iberia bei Checkmarx.