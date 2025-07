Non-Human Identities: Unsichtbare Bedrohung im Zero-Trust-Modell

APIs, Container, Service-Accounts, kryptografische Schlüssel und KI-Agenten agieren im Hintergrund – automatisiert, unauffällig und oftmals ohne ausreichende Kontrolle. Diese maschinellen Identitäten bleiben in klassischen Identity- und Access-Management-Systemen (IAM) häufig unsichtbar, obwohl sie Zugriff auf hochsensible Bereiche haben. Der Befund ist alarmierend: Mehr als 60 Prozent aller digitalen Identitäten gehören heute zu Maschinen, Tendenz steigend. Dennoch fehlt in vielen Unternehmen der Überblick: Wie viele dieser Identitäten existieren, welche Rechte sie besitzen oder ob sie überhaupt noch benötigt werden, ist oft unklar. Das Ergebnis sind veraltete Berechtigungen und unkontrollierte Schattenidentitäten, die zu systemischen Sicherheitslücken werden.

Warum klassische Sicherheitsmodelle versagen

Die Praxis zeigt: In vielen Unternehmen fehlt eine grundlegende Transparenz. Welche Maschinenidentitäten existieren? Wer hat Zugriff worauf? Sind diese Zugriffsrechte noch gerechtfertigt? Diese Intransparenz macht NHIs zu einer unterschätzten Bedrohung. Zumal sie häufig ohne grundlegende Schutzmechanismen wie Multi-Faktor-Authentifizierung auskommen. Eine willkommene Einladung für Angreifer. Hinzu kommt: Ohne durchgängiges Lifecycle-Management bleiben viele Accounts aktiv, obwohl ihr ursprünglicher Zweck längst entfällt. So entstehen digitale Altlasten, die sich unbemerkt zu kritischen Schwachstellen entwickeln. Klassische IAM-Systeme, die auf menschliche Interaktion ausgelegt sind, geraten hier schnell an ihre Grenzen. Besonders brisant wird es bei KI-Agenten. Sie verarbeiten längst sensible Informationen, werden aber selten als eigenständige Sicherheitsrisiken betrachtet. Ein gefährlicher Irrtum: Denn wer Maschinen Zugriff gewährt, ohne deren Verhalten zu kontrollieren, verliert die Kontrolle über die eigenen Systeme. Wer NHIs ignoriert, öffnet Angreifern Tür und Tor. Es ist höchste Zeit, diese Schattenidentitäten in das Sicherheitskonzept zu integrieren, bevor sie sich unbemerkt verselbstständigen.

Adaptiv statt naiv

NHIs lassen sich nicht mit Methoden aus der Ära statischer Infrastrukturen absichern. Der Umgang mit ihnen erfordert einen radikalen Perspektivwechsel: Weg von systemzentrierten Sicherheitsansätzen, hin zu identitätsfokussierten Strategien.

Adaptive Identity Management (AIM) ist dabei ein zentraler Hebel. Es bewertet jede Identität – ob menschlich oder maschinell – kontextabhängig und in Echtzeit. Anstatt pauschale Rechte zu vergeben, werden Zugriffe dynamisch und risikobasiert gesteuert. So erhalten Maschinen nur jene Berechtigungen, die sie aktuell wirklich benötigen. Rechteakkumulationen werden verhindert, die Angriffsfläche deutlich reduziert. Kombiniert mit einem Zero-Trust-Modell entsteht ein Sicherheitsrahmen, der sich nicht auf implizites Vertrauen verlässt. Jede Identität muss sich kontinuierlich neu authentifizieren – unabhängig davon, ob sie aus Fleisch und Blut oder aus Code besteht. Erst das Zusammenspiel von Identity-First Security, verhaltensbasierter Analyse und kontinuierlicher Authentifizierung ermöglicht es, NHIs sicher und effizient zu kontrollieren.

Schatten identifizieren, Risiken kontrollieren Maschinenidentitäten sind längst essenzieller Bestandteil digitaler Wertschöpfung. Ihre Absicherung hinkt jedoch oft hinterher. Unternehmen benötigen deshalb mehr als punktuelle Maßnahmen: Sie brauchen ein integriertes Sicherheitskonzept mit Fokus auf Automatisierung, Transparenz und Kontrolle.

Ein erster Schritt ist die automatisierte Erkennung und Klassifizierung aller NHIs. Nur wer weiß, welche Entitäten im System agieren, kann Risiken bewerten und Zugriffsrechte präzise steuern. Zugriffskontrollmodelle wie RBAC (Role-Based Access Control) oder ABAC (Attribute-Based Access Control) bieten dafür eine belastbare Grundlage. Gleichzeitig braucht es ein starkes Credential Management. Automatisierte Schlüsselrotationen, Gültigkeitsprüfungen und lückenloses Logging sorgen dafür, dass auch NHIs revisionssicher und compliant bleiben. Jede Interaktion wird nachvollziehbar. Das ist eine zentrale Voraussetzung für effektives Risikomanagement und regulatorische Konformität.

Fazit: Identitätszentrierte Sicherheitsarchitekturen mit dynamischer Zugriffssteuerung und kontinuierlicher Authentifizierung sind keine optionale Erweiterung, sie sind die neue Grundlage für Cybersicherheit in hochautomatisierten IT-Umgebungen.

Kritische Branchen unter Druck

Der Handlungsdruck wächst, insbesondere in stark automatisierten und regulierten Sektoren wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und der IT-Sicherheitsinfrastruktur. Im Finanzsektor steuern NHIs Algorithmen und Zahlungsprozesse. Ungeschützt bieten sie erhebliches Missbrauchspotenzial. Regulatorische Anforderungen wie die DSGVO und Geldwäscherichtlinien verlangen daher eine lückenlose Kontrolle aller Identitäten. Im Gesundheitswesen sind NHIs für den Zugriff auf sensible Patienten- und Behandlungsdaten verantwortlich. Ein unzureichend gesicherter Zugriff gefährdet nicht nur den Datenschutz, sondern auch die Integrität der Versorgung.

Auch in der IT-Sicherheitsinfrastruktur – etwa in Firewalls und Intrusion Detection Systems – agieren NHIs oft ohne ausreichend überwacht zu werden, was Angriffsflächen im Sicherheitskern selbst schafft. In all diesen Bereichen ist ein aktives Management der maschinellen Identitäten unerlässlich, um nicht nur einzelne Prozesse, sondern die gesamte Geschäftsstruktur zu schützen. Lesen Sie auch : Kaspersky erhebt Kosten von IT-OT-Angriffen

Maschinenidentitäten absichern

Die Lösung liegt in einem klaren Paradigmenwechsel: Weg von starren Zugriffskonzepten, hin zu adaptiven, identitätszentrierten Sicherheitsmodellen. Unternehmen, die NHIs strategisch erfassen, kontinuierlich überwachen und risikobasiert absichern, schaffen eine belastbare Grundlage für nachhaltige Cyber-Resilienz. Die eigentliche Frage lautet also nicht mehr, ob gehandelt werden muss – sondern wie konsequent und wie schnell. Wer heute in sichere Maschinenidentitäten investiert, verhindert morgen die nächste Sicherheitskrise.

Stephan Schweizer

ist CEO bei Nevis Security.