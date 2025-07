Lässt sich der wirtschaftliche Nutzen von KI messen?

Unternehmen setzen KI ein, um Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist der Nachweis eines klaren Return on Investment (ROI).

Laut ABBYY ist der wirksamste Ansatz zur ROI-Messung die direkte Verknüpfung von KI-Maßnahmen mit geschäftskritischen Leistungskennzahlen. Dazu gehören messbare Fortschritte wie gesteigerte Prozesseffizienz, verkürzte Durchlaufzeiten, höhere Genauigkeit oder unmittelbare Kosteneinsparungen. Auch qualitative Effekte wie verbesserte Kundenerfahrungen oder zufriedenere Mitarbeiter sollten berücksichtigt werden. Diese wirken sich langfristig auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum aus, auch wenn sie sich schwerer quantifizieren lassen.

Der ROI von KI-Projekten zeigt sich jedoch nicht nur in kurzfristigen Einsparungen. Ebenso wichtig ist die Frage, wie gut sich eine Lösung in bestehende Digitalstrategien einfügt. Langfristige Skalierbarkeit, Anpassungsfähigkeit und rechtliche Absicherung gehören zu den Faktoren, die in die wirtschaftliche Bewertung einfließen.

Praxisbeispiel mit messbarem Mehrwert

Ein Projekt von ABBYY zeigt den wirtschaftlichen Nutzen intelligenter Automatisierung. Ein großes britisches Backwarenunternehmen hat die Zollabwicklung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU nach dem Brexit automatisiert. Dabei sollten die Prozesse beschleunigt und die Fehleranfälligkeit deutlich verringert werden.

Die Lösung erreichte 100 Prozent Datenrichtigkeit sowie eine Dunkelverarbeitungsquote von 99 Prozent. Fehlerhafte manuelle Eingaben wurden praktisch eliminiert. Der Verarbeitungsaufwand reduzierte sich um 80 Prozent. Die Zollabwicklung dauerte weniger als fünf Minuten, wodurch die Produkte 95 Prozent schneller in den Handel gelangten. Gleichzeitig reduzierten sich rechtliche Risiken im grenzüberschreitenden Handel spürbar. Das Unternehmen konnte seine Effizienz steigern, Lieferzeiten verkürzen und seine Marktposition stärken – ganz ohne zusätzliches Personal.

Wie Startups den ROI überzeugend vermitteln

Für B2B-orientierte KI-Startups ist der wirtschaftliche Nutzen ihrer Lösungen das zentrale Argument im Kundengespräch. Im Pitch sollten sie daher weniger auf technische Features setzen, sondern auf die konkreten Auswirkungen auf Geschäftsziele. Entscheidend ist, wie die Lösung Zeit spart, Abläufe verbessert oder zur Verbesserung der Compliance beiträgt.

Startups sollten dazu Ergebnisse aus Pilotprojekten oder Fallstudien nutzen, um den geschäftlichen Mehrwert ihrer Lösung nachzuweisen. Greifbare Zahlen schaffen Vertrauen und erleichtern die Entscheidung. Langfristig sollte die Lösung als Motor für Wachstum und Belastbarkeit positioniert werden. Der ROI wird dann nicht nur über Einsparungen, sondern auch über strategische Vorteile und Risikominimierung vermittelt.

