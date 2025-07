EU-Roadmap für quantensichere Kryptografie

Die Roadmap wurde von einer im Jahr 2024 eingerichteten Arbeitsgruppe zu Post-Quanten-Kryptografie innerhalb der NIS -Kooperationsgruppe erarbeitet, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und dem Bundesinnenministerium gemeinsam mit der französischen Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d‘Information ( ANSSI ) und den Niederlanden geleitet wird. Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, Empfehlungen für die Umstellung auf quantensichere Kryptografie innerhalb der EU zu erarbeiten und zu einem koordinierten Vorgehen beizutragen.

Nach dem empfohlenen Zeitplan sollen bis Ende 2026 nationale Roadmaps und Pilotprojekte starten sowie ein Krypto-Inventar angelegt werden, um mit einer Risikoanalyse Anwendungen mit hohem Risiko zu identifizieren und priorisieren. Bis Ende 2030 soll die Umstellung für Hochrisiko-Anwendungen erfolgen und weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Zum Jahresende 2035 soll die Umstellung für alle Systeme weitestgehend abgeschlossen sein.

Das BSI hatte bereits 2021 den Leitfaden Kryptografie quantensicher gestalten veröffentlicht, der ausführlich in die Thematik einführt und Handlungsempfehlungen gibt. Viele davon wurden in der EU –Roadmap nun berücksichtigt. Auch die zentrale kryptografische Technische Richtlinie TR 02102-1 des BSI enthält seit 2020 Post-Quanten-Verfahren und wurde 2025 um die neuen NIST -Standards erweitert.

Späterer Entschlüsselung vorbeugen

Kryptografische Public-Key-Verfahren sind weitverbreitet. Sie sichern zum Beispiel Messenger oder andere Anwendungen zur Kommunikation über das Internet ab. Laut BSI müssen sie auf quantensichere Kryptografie umgestellt werden, da Public-Key-Verfahren in der Zukunft mit Quantencomputern gebrochen werden können.

Die Warnungen haben durchaus ihre Berechtigung: Angreifer zeichnen bereits heute verschlüsselte Kommunikation auf, um sie später mit Hilfe eines Quantencomputers zu entschlüsseln. Vor allem besonders schützenswerte Daten müssen daher dringend quantensicher verschlüsselt werden, so das BSI weiter.

Das neu veröffentlichte Dokument richtet sich vorrangig an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ( EU ) sowie Betreiber Kritischer Infrastrukturen in der EU . Es enthält Empfehlungen sowie einen Zeitplan mit konkreten Meilensteinen für die Umstellung auf quantensichere Kryptografie in den EU -Mitgliedsstaaten. Diese Empfehlungen basieren unter anderem auf dem vom BSI und der ANSSI initiierten Impulspapier Securing Tomorrow, Today: Transitioning to Post-Quantum Cryptography, das von Sicherheitsbehörden aus 21 europäischen Staaten unterzeichnet wurde.