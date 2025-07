Angst vor Jobverlust durch KI nimmt zu

Getting your Trinity Audio player ready...

Ist Künstliche Intelligenz Helfer oder Herausforderung aus Sicht der Angestellten in Deutschland? Fakt ist: Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzen Künstliche Intelligenz in ihrem beruflichen Alltag, 81 Prozent der hierzulande für eine EY-Studie Befragten geben dies an. Zum Vergleich: Vor zwölf Monaten waren es noch zwei Drittel der Befragten (67 Prozent). Für die Umfrage wurden 4.942 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in neun europäischen Ländern und insgesamt 21 Branchen befragt, 1.000 davon in Deutschland.

Mit zunehmender Verbreitung und wachsenden Anwendungsmöglichkeiten realisieren offenbar immer mehr Angestellte, dass KI-Anwendungen dazu führen könnten, dass Unternehmen weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen könnten: Sieben von zehn Befragten (70 Prozent) in Deutschland denken, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu Arbeitsplatzabbau führen wird. Besorgt über die Auswirkungen von KI auf den eigenen Job ist mehr als ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (36 Prozent). Europaweit fürchten 42 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass der eigene Job wegen KI in Gefahr sein könnte.

Fortbildung als Gegenmittel?

Was also können Beschäftigte tun, um ihre Fähigkeiten zu verbessern? Der wichtigste Faktor, um den sicheren und effizienten Umgang mit KI zu lernen, seien Weiterbildungen, so Christian Wesp, Partner bei EY-Parthenon: „Angst ist in diesem Fall nachvollziehbar, aber wie so oft kein guter Ratgeber. Klare Kommunikation zum Technologieplan seitens der Geschäftsführung sowie Möglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das eigene KI-Wissen aufzubauen oder zu vertiefen, kann dagegen helfen, den Sorgen der eigenen Belegschaft zu begegnen.“

Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat entsprechende Angebote inzwischen angenommen, der Anteil der Beschäftigten, die Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Künstlicher Intelligenz nutzen, stieg in Deutschland von 37 Prozent im Jahr 2024 auf aktuell 63 Prozent.

Deutsche Angestellte liegen damit im europäischen Vergleich in der Spitzengruppe, hinter Italien und Spanien (je 64 Prozent). Unter den Befragten in Portugal (47 Prozent), Österreich (48 Prozent) und Frankreich (50 Prozent) ist der Wille zur Weiterbildung dagegen deutlich weniger stark verbreitet. Zurück nach Deutschland: Der Anteil derjenigen, die mit den Weiterbildungsmöglichkeiten zum Thema KI zufrieden sind, ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen – allerdings liegt er aktuell bei lediglich 25 Prozent (plus neun Prozent). 40 Prozent wünschen sich dagegen ein größeres und besseres Weiterbildungsangebot seitens ihrer Arbeitgeber.

Starke Diskrepanzen

Aktuell gibt es noch eine deutliche Diskrepanz zwischen der Zufriedenheit der Angestellten und der Einschätzung des Managements bezüglich KI-Schulungen: So glaubt die Mehrheit der befragten Entscheidungsträger (59 Prozent), dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein angemessenes Maß an Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung hatten und gut auf den Transformationsprozess vorbereitet sind, den die KI-Revolution mit sich bringt.

Eine ebenfalls große Kluft ist erkennbar, wenn es um die Einschätzung der Produktivitätssteigerung durch Künstliche Intelligenz geht. So sagt nur etwas mehr als ein Viertel der nicht-leitenden Angestellten (27 Prozent), dass die KI die Produktivität des Managements verbessert habe. Umgekehrt geben dies aber 60 Prozent der Managerinnen und Manager an.