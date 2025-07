Digitale Zwillinge: Wenn Brücken sprechen lernen

Bundesweit gibt es 16.000 baufällige Brücken. Um die wieder instand zu setzen, müsste der Bund bis zu 100 Milliarden Euro investieren. Einen Paradigmenwechsel in der Instandhaltung kritischer Infrastruktur, könnten digitale Zwillinge sein. Sie verwandeln Bauwerke in aktive Datenquellen.

Ein digitaler Zwilling ist kein einzelnes Modell, sondern das Zusammenspiel aus physischem Bauwerk, eingebetteter Sensorik, digitalem Abbild und intelligenter IT-Infrastruktur. In Brücken bedeutet das konkret: Dehnungsmessstreifen, Extensometer und faseroptische Sensoren messen Spannungen im Beton; Beschleunigungssensoren erfassen Erschütterungen, und Wetterstationen liefern Daten zu Temperatur, Wind, Niederschlag und Strahlung. Die Kombination aus statischen und dynamischen Daten ergibt ein präzises Bild vom Zustand und der Belastung einer Brücke – in Echtzeit.

„Der digitale Zwilling bündelt all diese Informationen, mit dem Ziel, eine hochverfügbare Infrastruktur sicher und nachhaltig betreiben zu können“, sagt Professor Dr.-Ing. Thomas Braml von der Universität der Bundeswehr München, die gemeinsam mit NetApp und dem Fraunhofer IESE am Projekt RISK.twin arbeitet.

Von der Brücke in die Cloud

Die gesammelten Sensordaten werden lokal an der Brücke vorverarbeitet, selektiert und anschließend – je nach technischer Ausstattung – kabelgebunden oder per LTE/5G an zentrale Systeme übertragen. Im Rechenzentrum landen sie in einem S3-basierten Objektspeicher, ergänzt um Metadaten und bereit für weitere Analysen.

Der Zugriff erfolgt über offene Standards wie die Verwaltungsschale. Für die Auswertung kommen Tools wie OpenSearch oder Elastic zum Einsatz, KI-Modelle werden lokal oder cloudbasiert trainiert. Auch für Kommunen mit begrenzten IT-Ressourcen ergeben sich praxistaugliche Ansätze: Der Betrieb als SaaS-Angebot ist gerade für kleinere Gemeinden oder Landratsämter eine realistische Option. Für Betreiber mit eigener IT-Infrastruktur wiederum kommen hybride oder souveräne Cloud-Modelle infrage – jeweils unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen.

Predictive Maintenance statt starrer Prüfzyklen

Der große Vorteil digitaler Zwillinge liegt in der dynamischen Wartung: Statt fixe Intervalle abzuwarten oder Schäden erst zu erkennen, wenn sie kritisch werden, lassen sich Veränderungen am Bauwerk frühzeitig identifizieren. Setzen sich Bauteile, verändern sich Dehnungen oder Steifigkeiten, schlägt das System Alarm – und zwar genau dann, wenn es nötig ist.

Das Ergebnis: weniger Notfallmaßnahmen, geringere Instandhaltungskosten und vor allem eine längere Lebensdauer der Bauwerke. „Das große finanzielle Potenzial digitaler Zwillinge steckt im frühzeitigen Erkennen von Schäden“, sagt Braml. Zugleich verbessert sich die Klimabilanz, weil weniger Material und Energie für Sanierungen aufgewendet werden müssen.

Auch die Verkehrsplanung profitiert: Wartungen nach Bedarf können Sperrungen und Umleitungen reduzieren. Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das: weniger Staus, mehr Verlässlichkeit – und letztlich mehr Vertrauen in die öffentliche Infrastruktur.

Brücken als Teil vernetzter Infrastrukturen

Das Projekt RISK.twin, gefördert durch das Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr (dtec.bw), geht noch weiter: In der Pilotanwendung an der Brücke im bayerischen Schwindegg wurde erprobt, wie ein minimaler, aber aussagekräftiger Satz an Sensoren ausreicht, um den Zustand zuverlässig zu prognostizieren. Perspektivisch lassen sich dieselben Prinzipien auf Abwasseranlagen, Gebäude oder Verkehrsnetze übertragen.

Langfristig wird angestrebt, Infrastrukturnetze nicht nur digital abzubilden, sondern als lernende, resiliente Systeme zu gestalten, die sich kontinuierlich selbst überwachen, analysieren und verbessern. Dabei geht es nicht nur um die Technologie – sondern auch um das Geschäftsmodell: Digitale Zwillinge ermöglichen erstmals ein aktives Erhaltungsmanagement, das Investitionen datenbasiert steuert. Das schafft Planbarkeit für öffentliche Haushalte und eröffnet Kommunen jeder Größe den Zugang zu einer zukunftsorientierten Infrastrukturstrategie.

Infrastruktur-Wartung des 21. Jahrhunderts

Digitale Zwillinge ermöglichen nicht nur eine neue Art der Überwachung, sondern auch eine neue Form der Zusammenarbeit: zwischen Ingenieuren, Datenwissenschaftlern, Kommunen und IT-Anbietern. Die Universität der Bundeswehr bringt ihr Know-how aus dem konstruktiven Ingenieurbau ein, das Fraunhofer IESE liefert die Softwarearchitektur, und NetApp steuert mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Datenmanagement die skalierbare Dateninfrastruktur bei. So entsteht eine zukunftsfähige Lösung für eine Herausforderung, die alle betrifft: die zuverlässige, nachhaltige und kosteneffiziente Instandhaltung unserer Infrastruktur. Die smarte Brücke ist erst der Anfang.

ist Lead Architect Digital Twin Solutions bei NetApp.