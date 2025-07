Siemens gewinnt führenden KI-Experten

Seit Juli bekleidet Philomin die neu geschaffene Position des Executive Vice President und Leiters des Bereichs Data & Artificial Intelligence beim Industrieausrüster Siemens. Der Inhaber von über 100 US-Patenten soll die Weiterentwicklung und den Ausbau des KI-Portfolios von Siemens vorantreiben.

Aktuell gehören 35 Anwendungen dazu, darunter der Industrial Copilot. Unter der Leitung von Philomin wird das deutsche Technologieunternehmen die Entwicklung eines Industrial Foundation Models vorantreiben, das industrietaugliche KI bereitstellen soll, die sicher, zuverlässig, vertrauenswürdig und robust ist. Philomin berichtet in seiner Funktion direkt an Peter Körte, Mitglied des Vorstands der Siemens AG, Chief Technology Officer und Chief Strategy Officer.

Das Beste aus zwei Welten?

Bei Amazon spielte Philomin eine zentrale Rolle beim Aufbau von Amazon Bedrock und bei der Entwicklung von Foundation Models. Er verfügt über Erfahrung in den Bereichen maschinelles Lernen, Plattformarchitekturen und KI-Anwendungen im industriellen Maßstab.

„Wir freuen uns sehr, Vasi Philomin bei Siemens willkommen zu heißen. Er bringt eine seltene Kombination aus tiefem technischen Fachwissen, strategischem Weitblick und bemerkenswerter Umsetzungsstärke mit“, sagt Peter Körte. „Mit seiner KI-Expertise und seiner Führungskompetenz in der Entwicklung transformativer Technologien wird er entscheidend dazu beitragen, unsere Daten- und KI-Kompetenzen weiter auszubauen, neue Innovationspotenziale zu erschließen und unseren Kunden noch bessere Lösungen zu bieten.“

Mit Blick auf seine neue Rolle sagt Vasi Philomin: „Ich freue mich sehr, zu Siemens zu kommen, in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz die Grenzen zwischen physischer und digitaler Welt neu definiert. Die nächste große Entwicklungsstufe für KI liegt im Zusammenspiel mit der realen, physischen Welt: Maschinen, Fabriken und Infrastrukturen, die selbstständig erkennen, analysieren und handeln. Siemens bringt hier einzigartiges Fachwissen und eine starke globale Präsenz in der Industrie mit und ist damit bestens aufgestellt, diese Transformation anzuführen. Ich bin gespannt darauf, diese Zukunft mitzugestalten, wegweisende Technologien auf den Weg zu bringen, enge Partnerschaften zu entwickeln und mit mutigen Ideen echten Einfluss auf die Welt zu nehmen.“

Vasi Philomin bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in technologischen Führungspositionen mit. Vor seiner Zeit bei Amazon hatte er leitende Positionen bei Philips inne und verantwortete dort globale Innovationsinitiativen in den Bereichen Computer Vision und vernetzte Systeme. Er promovierte in Informatik mit dem Schwerpunkt auf maschinellem Lernen und Computer Vision und besitzt zwei Masterabschlüsse in Maschinenbau und Informatik der Universität von Maryland.