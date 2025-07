“KI-Agenten müssen mit ERP, CRM und Co interagieren können”

Herr Honegger, der Begriff „KI-Agent” wird inzwischen inflationär verwendet. Im Gegensatz dazu, scheint niemand mehr von generativer KI zu sprechen. Unterscheiden sich die Begriffe überhaupt voneinander?

KI-Agenten hingegen markieren den nächsten Entwicklungsschritt. Sie agieren nicht nur generativ, sondern auch kontextbewusst, zielorientiert und proaktiv. Ein KI-Agent kombiniert die Fähigkeiten generativer Modelle mit logischem Denken, Entscheidungsfindung und einem gewissen Maß an Erinnerungsvermögen. Das bedeutet: Er kann Ziele erkennen, Aktionspläne erstellen und eigenständig Schritte unternehmen, um diese zu erreichen – häufig mit minimalem menschlichen Eingreifen. In gewisser Weise ahmt er damit menschliches Urteilsvermögen nach. Damit sind KI-Agenten nicht mehr nur unterstützende Tools, sondern eigenständig agierende Partner, die ganze Aufgabenpakete übernehmen und Workflows transformieren können.

Milo Honegger: Das ist eine zentrale Frage für das Verständnis der aktuellen Entwicklung. Generative KI – etwa in Form großer Sprachmodelle wie ChatGPT – ist in erster Linie darauf ausgelegt, Inhalte zu erstellen: Texte, Bilder oder Audio. Sie reagiert auf Eingaben, ist aber rein reaktiv.

Milo Honegger: Die RAG-Agenten, also Retrieval-Augmented Generation, greifen auf unternehmensinterne Richtlinien, Prozesse und Daten zu und liefern dadurch kontextspezifische, hochpräzise Antworten. Ein Beispiel: Ein RAG-Agent im Einkauf kennt nicht nur allgemeine Marktpreise, sondern auch die internen Beschaffungsrichtlinien und kann einem Mitarbeiter exakt sagen, welches Gerät er sich wann, zu welchem Budgetrahmen und bei welchem Anbieter bestellen darf.

Milo Honegger: Was wir mittelfristig erwarten, ist eine vierte Evolutionsstufe: sogenannte Agentenschwärme. Dabei handelt es sich um Netzwerke aus autonomen Agenten, die miteinander kommunizieren, voneinander lernen und sich dynamisch an neue Anforderungen anpassen – vergleichbar mit einem Ökosystem selbstorganisierender digitaler Mitarbeitender. Diese Schwärme könnten komplexe, bereichsübergreifende Aufgaben übernehmen, etwa in der unternehmensweiten Krisenreaktion oder im strategischen Risikomanagement.