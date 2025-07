“Unternehmen müssen ihre Cloud-Unabhängigkeit und -Autonomie stärken”

Wie können sich Unternehmen strategisch aus der Abhängigkeit von großen Public-Cloud-Anbietern befreien – und wie sieht echte Flexibilität in der Praxis aus?

René Best: Derzeit beobachten wir, dass Unternehmen versuchen mehr Kontrolle zurückzugewinnen. Dies geschieht, indem verstärkt ein Fokus auf einen höheren Grad an Portabilität and Beweglichkeit gesetzt wird. Ein Teil dieser Strategie besteht darin, einen Schritt Weg von Provider Native-Services – zum Beispiel „Serverless Computing“ – zu machen und ausschließlich auf Cloud Native-Lösungen wie beispielsweise Container-Technologien zu setzen. Andere planen mit Portabilitäts-Layern, welche die Bewegung von Anwendungen und Daten zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern erleichtern. Eine 100-prozentige Souveränität ist damit immer noch nicht gewährleistet. Allerdings gewinnen Unternehmen damit mehr Kontrolle zurück.

Welche Maßnahmen helfen Unternehmen, langfristig ein hohes Maß an digitaler Souveränität zu bewahren?

René Best: Eine Maßnahme besteht darin, auf regionale oder lokale Cloud-Anbieter wie STACKIT, IONOS, Open Telekom Cloud, OVH oder Scaleway – um nur ein paar zu nennen – zu setzen. Wir nehmen aktuell eine sehr starke Nachfrage und ein großes Interesse bei diesen Anbietern war. Für solide IaaS/PaaS Angebote sind die genannten Anbieter definitiv eine Option. Allerdings wäre es unfair, diese mit den Angeboten und Fähigkeiten der großen Hyperscaler zu vergleichen. Die Hyperscaler haben über 10 Jahre Entwicklungsvorsprung – und das merkt man bereits bei relativ „simplen“ Services, um zum Beispiel die Governance und Compliance sicherzustellen. Oder wenn es um die Infrastruktur- und Applikationsautomatisierung im Kontext der Sicherheit geht. Dass sind alles Basis-Anforderungen von Unternehmen und IT-Entscheidern.

Die Unternehmen stehen im Spannungsfeld zwischen Innovation und Kontrolle. Die Hyperscaler erweitern ihr Serviceangebot ständig, doch die Fragen der digitalen Souveränität verunsichern die Public Cloud-Nutzer.

René Best: Ein Mittelweg zwischen Innovation und Kontrolle könnte – je nach Souveränitätsanforderungen und Risikobewertung eines Unternehmens – die angekündigten Angebote der Cloud-Hyperscaler sein, die versuchen mit lokalen oder regional-isolierten Angeboten das Thema Souveränität zu besetzen.

Die größte Herausforderung besteht derzeit allerdings im SaaS-Umfeld – genauer im Bereich von Produktivitäts- und Kollaborationslösungen. Unternehmen sind durchaus gewillt, andere Optionen zu Office 365 in Betracht zu ziehen. Mit NextCloud und OpenCloud stehen Lösungen auf Basis von Open Source bereit, und wir sehen, dass Schleswig-Holstein, Dänemark und auch Lyon in Frankreich hier versuchen Fakten zu schaffen. Viele Unternehmen zögern aber weiterhin, da sie sich nicht sicher sind, ob die genannten Lösungen bei einer großen Anzahl von Mitarbeitern technisch skalieren. Die Projekte in Schleswig-Holstein, Dänemark und auch Lyon haben allerdings das Potential zu Leuchtturm-Projekten zu werden, als Blaupausen zu dienen, und zu zeigen, dass Open Source hier eine Lösung für digitale Souveränität bietet.

Welche Risiken bestehen für Unternehmen, wenn sie die technologische Souveränität vernachlässigen?

René Best: Im schlimmsten Fall reden wir vom digitalen Blackout. Aktuell beobachten wir, dass Unternehmen die Souveränitäts-Risiken im Kontext ihrer Cloud-Risiken versuchen zu verstehen und zu bewerten. Das Worst-Case-Szenario besteht dabei aus der Kombination von Konzentrationsrisiken, geopolitischen Konflikten und einer daraus resultierende Zwangsabschaltung.

Sie haben bestimmt die Fälle von Adobe in Venezuela im Jahr 2019, der Amsterdam Trade Bank im Jahr 2022 oder von Karim Khan, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, im Jahr Februar 2025 verfolgt. Anderes Beispiel: Der Cloud Service Provider Anexia aus Österreich hat die Thematik der technologischen Souveränität am eigenen Leib erfahren. Ende 2023 hat Broadcom die Verträge gekündigt und Anexia einen neuen Dreijahresvertrag zu deutlich höheren Kosten angeboten.

Können Unternehmen denn diesen Risiken wirksam begegnen?

René Best: Um dem Risiko der technologischen Souveränität zu begegnen, muss mehr Kontrolle zurückgewonnen, und die Unabhängigkeit und Autonomie gestärkt werden. Souveränität darf und sollte nicht mit Autarkie verwechselt werden. Unternehmen müssen ihren Handlungsspielraum erhöhen und die Abhängigkeit zu einzelnen Herstellern lösen oder zumindest zu einem großen Maß reduzieren. Hierzu gehört es auch, Innovationen mitzugestalten, sich an Communities zu beteiligen und in diese zu investieren – direkt mit finanziellen Mitteln und durch Personal. Hier bieten sich vor allem Communities von Open Source-Technologien an, die derzeit an Zulauf gewinnen.

René Büst

ist Senior Director Analyst bei Gartner.