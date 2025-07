Intelligente Dateninfrastruktur für Europas Sicherheit

Mit NetApp als Technologiepartner betreibt die RAF ein softwaredefiniertes Datenmanagementsystem, das enorme Mengen sensorischer Flugzeugdaten automatisiert verarbeitet und zu einsatzrelevanter Erkenntnis verdichtet. Damit liefert sie ein Paradebeispiel für intelligente Verteidigungstechnologie im digitalen Raum.

RAF Lossiemouth: Einsatzbasis der P‑8‑Poseidon-Flotte

Im nordostschottischen Lossiemouth liegt das operationelle Zentrum der britischen P‑8‑Poseidon-Flotte. Die Seefernaufklärer des Typs Boeing P‑8A sind darauf spezialisiert, Bedrohungen sowohl über als auch unter der Wasseroberfläche aufzuspüren. Sie kommen bei der Überwachung britischer und internationaler Gewässer, der U‑Boot-Jagd und der Sicherung kritischer Unterwasserinfrastruktur zum Einsatz – oftmals in enger Zusammenarbeit mit der Royal Navy.

Technisch basiert die Ausrüstung der P-8 auf einem modularen Multi-Missions-Ansatz. Herzstück ist ein APY‑10‑Radar, der für hochauflösende Kartierungen sorgt, ergänzt durch ein akustisches Sensorsystem mit aktiven, passiven und multistatischen Sonarbojen. Eine elektrooptische/IR-Plattform sowie elektronische Unterstützungsmaßnahmen (ESM) liefern zusätzliche Lageinformationen. Dank der Fusion dieser Datenquellen kann die RAF ein hochpräzises, nahezu in Echtzeit aktualisiertes Lagebild generieren, bei Bedarf auch im Verbund mit NATO-Partnern.

Datenmengen in Bewegung – erfasst, verwaltet, verteilt

Jede Poseidon-Mission generiert ein massives Volumen an unstrukturierten Daten: Radarimpulse, Audiosignale, Videoaufnahmen, Telemetrie- und Navigationsdaten. Um diese Informationsflut effizient zu bewältigen, setzt die Royal Air Force auf eine softwaredefinierte Objektspeicherlösung, die speziell auf den Umgang mit sensiblen, verteilten und hochverfügbaren Daten ausgelegt ist.

Das System übernimmt drei zentrale Aufgaben:

die strukturierte Erfassung der Rohdaten nach jeder Mission. Diese werden automatisiert über das Air Content Hosting and Access Network (Air CHAN) eingespeist und durch intelligente Metadaten ergänzt.

die sichere Verwaltung der Informationen mittels automatisiertem Lifecycle-Management – inklusive Priorisierung, Archivierung und regelbasiertem Löschen.

die Verteilung der Daten über abgesicherte Defence-Netzwerke an weitere militärische Auswertungsstellen – schnell, standardisiert und interoperabel. Die native S3-Unterstützung von StorageGRID ermöglicht dabei die einfache Einbindung in bestehende Analyse-Umgebungen.

Cyber-Resilienz als Systemprinzip

Für die Royal Air Force ist Datensicherheit kein Add-on, sondern ein integraler Bestandteil ihrer Einsatzfähigkeit. Die NetApp-Lösung erfüllt für sie daher höchste Anforderungen an Cyber- und Informationssicherheit.

Alle Daten werden sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung verschlüsselt – unter Verwendung von AES‑256-Standards und TLS 1.3. Granulare, rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC) regeln, welche Stellen auf welche Inhalte zugreifen dürfen. Zusätzlich gewährleisten Erasure Coding und verteilte Datenreplikation, dass Informationen auch bei Systemausfällen erhalten bleiben. Die Sicherheitsarchitektur folgt einem Zero-Trust-Modell und wird durch kontinuierliches Telemetrie-Monitoring ergänzt – inklusive Anomalieerkennung und Alerting. Das Ergebnis: eine in sich geschlossene, auditierbare Sicherheitsinfrastruktur, die für den militärischen Einsatz validiert ist.

Schneller entscheiden, präziser handeln

Die Implementierung hochmoderner, intelligenter Dateninfrastrukturen hat die Reaktionsfähigkeit der RAF signifikant verbessert: Die Zeitspanne von der Datenerhebung bis zur einsatzbereiten Analyse sank von mehreren Tagen auf wenige Stunden, teils sogar Minuten. Möglich wird das zum einen durch die automatisierte Klassifizierung und Priorisierung der Daten auf Basis intelligenter Metadaten. Außerdem werden die Daten direkt an verteilte Zugriffspunkte bereitgestellt und es sind deutlich weniger manuelle Zwischenschritte notwendig. Strategische und taktische Entscheidungsträger erhalten so deutlich schneller Zugriff auf belastbare Informationen – ein zentraler Vorteil bei der Koordination mit maritimen Einsatzkräften oder der Reaktion auf Bedrohungen in Echtzeit.

Übertragbare Erkenntnisse für Europa

Die Kooperation zwischen NetApp und der Royal Air Force liefert wegweisende Impulse für europäische Sicherheitsbehörden, Ministerien und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Denn die eingesetzten Technologien sind nicht auf den militärischen Bereich beschränkt, sondern lassen sich auch für zivile Anwendungen adaptieren – beispielsweise im Grenzschutz, in der Energieinfrastruktur oder der Cyber-Sicherheits-Koordination.

Moderne, softwaredefinierte Speichersysteme stellen sicher, dass große, heterogene Datenmengen in verteilten Umgebungen verwaltet werden können. Über offene Schnittstellen wie REST und S3 sind sie interoperabel. Das schafft die technologische Grundlage für eine koordinierte Zusammenarbeit, sowohl national als auch im Verbund mit europäischen Partnern. Entscheidungsprozesse lassen sich dadurch beschleunigen, Ressourcen effizienter steuern und die Informationssicherheit erhöht sich – mit unmittelbarem Mehrwert für die Einsatzfähigkeit und Resilienz öffentlicher Infrastrukturen.

Daten in Echtzeit nutzbar

Die Royal Air Force in Lossiemouth liefert ein Musterbeispiel dafür, wie moderne Dateninfrastruktur zur Einsatzfähigkeit und Resilienz sicherheitskritischer Organisationen beiträgt. Mit ihrem intelligenten, hochsicheren Speicher- und Managementsystem gelingt es der RAF, riesige Datenmengen in Echtzeit nutzbar zu machen – ein entscheidender Faktor angesichts zunehmender sicherheitspolitischer Herausforderungen. Für die britische Luftwaffe, aber auch weitere europäische und NATO-Länder sowie ihre Institutionen liegt in dieser Partnerschaft ein zukunftsweisender technologischer Maßstab – für digitale Souveränität, Verteidigungsfähigkeit und Cyber-Sicherheit.

Lesen Sie auch : Plusnet: Innovative Analytics mit Microsoft Fabric

Sebastian Mayr ist Senior Account Manager Bundeswehr/BWI bei NetApp.