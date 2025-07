Autonome AI-Agenten als nächste Zündstufe digitaler Assistenzsysteme

Anders als herkömmliche reaktive Anwendungen agieren diese Systeme proaktiv: Sie definieren eigenständig Ziele, treffen autonome Entscheidungen und führen komplexe Aufgaben selbstständig aus. Diese neue Generation digitaler Assistenz geht weit über klassische Automatisierung und generative AI-Tools hinaus. Während erste Pilotprojekte bereits beeindruckende Ergebnisse liefern, befindet sich die unternehmensweite Implementierung noch in den Anfängen.

Langfristig wird Agentic AI jedoch Arbeitsabläufe, Entscheidungsprozesse und operative Effizienz grundlegend transformieren – auch wenn die aktuellen Auswirkungen noch begrenzt erscheinen. Diese Diskrepanz spiegelt auch das Amara-Gesetz wider: Neue Technologien werden kurzfristig überschätzt, langfristig aber unterschätzt.

Abgrenzung zu bisherigen AI-Formen und technische Architektur

Agentic AI erweitert klassische und generative AI-Systeme um eigenständige Planung und Handlungsausführung. Während klassische AI auf Entscheidungsbäumen beruht und generative AI Inhalte basierend auf Wahrscheinlichkeiten erzeugt, können Agentic-AI-Systeme autonom oder teilautonom agieren. Ein typisches System umfasst Module für Datenerfassung, Speichersysteme, Planungslogik, API-Schnittstellen sowie Sicherheitsmechanismen wie Guardrails und Protokollierung. Diese Komponenten ermöglichen kontextbezogenes Handeln bei kontrollierter Autonomie, wobei bei sicherheitskritischen Aufgaben die Einhaltung definierter Regeln essenziell ist.

Einsatzfelder im industriellen Mittelstand

Typische Anwendungsbereiche für Agentic-AI-Systeme liegen im industriellen Mittelstand, insbesondere in:

Technischem Service und Support

Agentic-AI-Systeme revolutionieren den technischen Service durch automatisierte Störungsdiagnose, die Fehlermeldungen, Sensordaten und Maschinenlogs in Echtzeit analysiert und konkrete Lösungsschritte vorschlägt. Das System führt eigenständig Remote-Diagnosen durch, bearbeitet Kundenanfragen intelligent durch automatische Kategorisierung und Priorisierung, und leitet diese an passende Experten weiter. Durch eine kontinuierliche Überwachung von Maschinendaten erkennt die AI Verschleißmuster für proaktive Wartungsplanung, während sie gleichzeitig Wissensdatenbanken kontinuierlich aktualisiert und Techniker mit präzisen Handlungsanweisungen versorgt.

Vertrieb und Angebotserstellung

Im Vertriebsbereich ermöglicht Agentic AI eine dynamische Preiskalkulation, die Materialkosten, Produktionskapazitäten, Marktbedingungen und Kundenprofile für optimale Preisgestaltung berücksichtigt und Angebote automatisch an veränderte Parameter anpasst. Das System qualifiziert Leads anhand von Verhaltensdaten, Unternehmensmerkmalen und Kaufhistorie, priorisiert vielversprechende Kontakte und schlägt personalisierte Ansprachestrategien vor. Bei komplexen Produkten fungiert die AI als Konfigurationsassistent, der Kunden durch den Auswahlprozess führt, technische Machbarkeit prüft und automatisch detaillierte Angebotsdokumente erstellt.

Produktionsplanung und Instandhaltung

Agentic AI optimiert Produktionsabläufe durch adaptive Steuerung in Echtzeit basierend auf Auftragslage, Materialverfügbarkeit und Maschinenkapazitäten, erkennt Engpässe frühzeitig und schlägt alternative Produktionsrouten vor. Das System führt eine intelligente Ressourcenallokation durch, bei der Personal, Maschinen und Material optimal auf Produktionsaufträge verteilt werden unter Berücksichtigung von Qualifikationen, Verfügbarkeiten und Effizienzkriterien. Gleichzeitig überwacht es kontinuierlich Produktionsparameter für automatische Qualitätskontrolle, passt bei Abweichungen selbstständig an und identifiziert fehlerhafte Chargen frühzeitig zur Isolation.

Beispiel aus der Praxis: Assistenzsystem bei KUKA

Industrieunternehmen wie KUKA setzen bereits heute AI-Agenten in Kombination mit gesichertem Wissen aus Wissensmanagementsystemen ein. Ein LLM-gestützter Assistent – in diesem Fall der sogenannte Empolis Buddy der Proalpha Group – fragt dabei intelligent nach, bis er die passende Lösung in freigegebenen, technischen Dokumentationen gefunden hat. Dabei handelt es sich um einen eigenständig zielorientierten AI-Agenten, der verschiedene Tools kennt und so lange nutzt, bis er ein zufriedenstellendes Ergebnis liefern kann. Das ist noch keine vollumfängliche Agentic AI, aber ein hervorragendes Beispiel für einen produktiv eingesetzten AI-Agenten.

Integration in bestehende IT-Systeme

Die erfolgreiche Einführung von Agentic-AI-Systemen in bestehende Unternehmenslandschaften erfordert offene Schnittstellen und modulare Architekturen, die sich nahtlos in ERP-, CRM- oder MES-Systeme integrieren lassen. Der Fokus liegt dabei auf geschäftsfertigen Anwendungen mit klar definierten Einsatzbereichen, die sich flexibel an vorhandene Geschäftsprozesse anpassen und diese erweitern, ohne bestehende Workflows zu unterbrechen. Besonders effektiv zeigt sich die Integration bei der Analyse strukturierter Daten wie Verbrauchsprognosen, Produktionsstatistiken oder Kundenverhalten sowie bei der intelligenten Verarbeitung unstrukturierter Daten aus E-Mail-Systemen, Ticketsystemen oder Dokumentenarchiven. Diese Systeme erfassen automatisch Informationen aus operativen Abläufen, strukturieren sie kontextbezogen und stellen sie zur Validierung und Freigabe durch Fachpersonal bereit, wodurch eine schrittweise Automatisierung ohne Verlust der menschlichen Kontrolle ermöglicht wird. Durch API-basierte Anbindungen können Agentic-AI-Systeme sowohl Daten aus verschiedenen Quellsystemen zusammenführen als auch Ergebnisse in die operative IT-Landschaft zurückspeisen, was eine durchgängige Digitalisierung von Entscheidungsprozessen unterstützt.

Sicherheit, Verantwortung und Vertrauensbildung

Ein zentrales Thema bei autonom agierenden AI-Systemen ist die Sicherheit, da reine generative Modelle (Blackbox-LLMs) Risiken in Bezug auf Nachvollziehbarkeit und Ergebnisqualität bergen. Daher empfiehlt sich eine Kombination aus generativen Verfahren und symbolischer AI durch die Einbindung von Ontologien, Entscheidungsbäumen oder semantischen Netzen – hybride Ansätze verbessern die Transparenz und Kontrolle von Agentensystemen.

Die menschliche Verantwortung bleibt bestehen, insbesondere bei sicherheitsrelevanten oder geschäftskritischen Entscheidungen, wo Systeme erkennen müssen, wann sie menschliche Freigaben benötigen. Vertrauen in Agentic AI entsteht durch nachvollziehbare Entscheidungsprozesse, bei denen Systeme darlegen können, wie sie zu einem Ergebnis kommen – etwa über Entscheidungsprotokolle, Quellennachweise oder visuelle Darstellungen der Argumentationskette. Voraussetzung ist der Zugriff auf geprüfte, aktuelle und dokumentierte Wissensquellen.

Fazit

Agentic AI steht für einen Wandel von reaktiven Assistenzsystemen hin zu proaktiv handelnden Softwareagenten. Erste produktive Anwendungen belegen das Potenzial zur Effizienzsteigerung in wissensintensiven Bereichen. Entscheidend für die erfolgreiche Nutzung sind eine robuste Datenbasis, sichere Architektur, transparente Entscheidungsprozesse und eine klare Rollenverteilung zwischen System und Mensch. Die Weiterentwicklung agentischer Systeme dürfte in den kommenden Jahren die Debatte um verantwortungsvolle und nutzbringende AI in Unternehmen wesentlich mitgestalten.

Christoph Kull ist President Business Applications bei Proalpha.