Banking-Studie: Geldhäuser überschätzen ihre Kundennähe

Oft liegen Anspruch und Wirklichkeit deutlich auseinander. All dies seien jedoch auch Hebel für eine bessere Differenzierung, meint Sopra Steria.

In einer groß angelegten internationalen Studie hat das Beratungshaus untersucht, wie zufrieden Bankkunden mit den digitalen Angeboten ihrer Geldhäuser sind. Laut Sopra Steria investiert die Branche in großem Stil in innovative Technologien – doch nicht allen Anbietern gelänge es, ihren Kunden Vertrauen, Nutzen und ein gutes Gefühl zu vermitteln.

Beispielsweise planen 61 Prozent der untersuchten Institute, verstärkt generative KI einzusetzen. Gleichzeitig misstrauen jedoch 24 Prozent der Befragten den Ergebnissen von GenKI-Software, und 46 Prozent fühlen sich unwohl beim Teilen persönlicher Daten mit KI-basierten Anwendungen. Die Studie kommt zu dem Schluss: Digitale Transformation trage nur dann zum “Financial Wellbeing” bei, wenn Technologie nicht nur effizient, sondern auch erklärbar, sicher und menschennah gestaltet werde.

Die Studie basiert auf Daten von rund 67.000 Verbrauchern sowie 787 Entscheidern in 13 Ländern, darunter 3.000 Konsumentinnen und Konsumenten sowie 120 Bankverantwortliche in Deutschland.

Viel Licht, viel Schatten

Sopra Steria sieht fünf zentrale digitale Einflussfaktoren, die das Wohlbefinden der Kunden mitbestimmen: digitale Zahlungen, Kryptowährungen, GenAI, Datenschutz und ESG-Angebote. Bei all diesen Faktoren sehen die Studienautoren erhebliche Verbesserungspotenziale:

1. Digital Payment: 87 Prozent der Verbraucher nutzen digitale Bezahlmethoden – empfinden die Prozesse aber oft als unübersichtlich.

2. Kryptowährungen: Nur zwölf Prozent investieren in Kryptowährungen – trotz steigender Investitionen auf Bankenseite. So genannte Hybridprodukte fördern das Vertrauen.

3. Generative KI in der Beratung: 61 Prozent der Institute wollen mehr in GenKI-Werkzeuge investieren – aber nur eine Minderheit denkt Skalierung, Governance und Nutzervertrauen konsequent mit.

4. Deutsche priorisieren Datenschutz gegenüber Nutzerkomfort. Banken, die beides in Einklang bringen und zudem nicht nur ihre eigene IT schützen, sind im Vorteil.

5. Nachhaltigkeit als Unterscheidungsmerkmal: Nur acht Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher glauben, dass Banken ESG wirklich ernst nehmen. Investitionen in Transparenz durch Daten sowie ESG-Produkte mit konkreten Mehrwerten schaffen hier Differenzierung.