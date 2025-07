Durchbruch bei agentischer KI noch in diesem Jahr?

Getting your Trinity Audio player ready...

Das IBM Institute for Business Value hat weltweit 2.900 Manager dazu befragt, in welchen Bereichen ihre Unternehmen aktuell in KI investieren. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass agentenbasierte KI für die Zukunft ihres Unternehmens wichtig sei. Bereits für das laufende Jahr gehen sie davon aus, dass sich der Anteil KI-gestützter Arbeitsabläufe von heute 3 Prozent auf 25 Prozent mehr als verachtfachen werden.

83 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2026 die Prozesseffizienz und -leistung verbessern werden, und 71 Prozent glauben, dass sich Agenten selbstständig an veränderte Arbeitsabläufe anpassen werden.

„Wir beobachten, dass immer mehr Kunden in der agentenbasierten KI den Schlüssel sehen, der ihnen hilft, über inkrementelle Produktivitätssteigerungen hinauszugehen und tatsächlich geschäftlichen Mehrwert durch KI zu erzielen, insbesondere bei der Anwendung in ihren Kernprozessen wie Lieferkette und Personalwesen“, sagte Francesco Brenna von IBM Consulting. „Es geht nicht darum, einen Agenten in einen bestehenden Prozess einzubinden und auf das Beste zu hoffen. Dies bedeutet eine Neustrukturierung der Prozessausführung, eine Neugestaltung des Benutzererlebnisses, eine End-to-End-Orchestrierung der Agenten und die Integration der richtigen Daten, um durchgehend Kontext, Speicher und Intelligenz bereitzustellen.“

Toptreiber und Hindernisse

Über zwei Drittel (69 Prozent) der befragten Führungskräfte sagen, dass eine „verbesserte Entscheidungsfindung“ der größte Vorteil von agentenbasierten KI-Systemen sei. Ähnlich viele (67 Prozent) nennen „Kostensenkung durch Automatisierung“ als weiteren wichtigen Vorteil.

Fast die Hälfte (47 Prozent) der befragten Führungskräfte gibt auch „Wettbewerbsvorteile“ als zentralen Vorteil von agentenbasierten KI-Systemen an. Weitere 44 Prozent zählen die „Erfahrung der Mitarbeitenden“ und noch einmal 42 Prozent der Befragten eine „bessere Bindung von Talenten“ als wichtige Vorteile der Implementierung agentenbasierter KI-Systeme an.

Ungeachtet dessen führt die Einführung agentenbasierter KI aber auch zu erheblichen Herausforderungen. Laut den Befragten sind die drei wichtigsten Hindernisse für die Einführung in ihren Organisationen die Datenqualität (49 Prozent), Vertrauensprobleme (46 Prozent) und der Fachkräftemangel (42 Prozent).

Anteil am IT-Budget

Im Schnitt gaben die befragten Führungskräfte an, dass ihre Investitionen in KI im Jahr 2024 auf etwa 12 Prozent der IT-Ausgaben angestiegen sind. 2026 soll der Anteil bei 20 Prozent liegen.

Den Befragten zufolge werden 64 Prozent der KI-Budgets mittlerweile für Kerngeschäftsfunktionen ausgegeben, was den Übergang der KI von einer Experimentierphase zu einem wichtigen Teil der Geschäftsstrategie unterstreicht.

Der Anteil der befragten Organisationen, die auf einen Ad-hoc-Ansatz für KI setzen, ist von 19 Prozent im letzten Jahr auf heute nur noch 6 Prozent gesunken, was auf ein gestiegenes Vertrauen und Engagement in die KI-gesteuerte Transformation hindeutet, so die Studie weiter.

Jedes vierte befragte Unternehmen verfolgt bereits einen „AI-first“-Ansatz. Diese Befragten führen jeweils mehr als die Hälfte ihres aktuellen Umsatzwachstums (52 Prozent) und ihrer operativen Margenverbesserungen (54 Prozent) auf KI-Initiativen zurück.

Studienmethodik

Die Studie des IBM Institute for Business Value, die in Zusammenarbeit mit Oxford Economics durchgeführt wird, stützt sich auf Erkenntnisse aus zwei Umfragen aus dem Jahr 2025: der „AI at the core survey“ (2.500 Führungskräfte aus 18 Branchen und 19 Regionen) und der „Agentic AI pulse survey“ (400 C-Suite-Führungskräfte aus 15 Positionen, 11 Branchen und 6 Ländern).