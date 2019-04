Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies: IIoT-Lösung ist ab sofort verfügbar

Unternehmen können diese auf die Anforderungen der Industrie zugeschnittene Software-Appliance für die kontinuierliche Maschinenüberwachung in Fertigungsumgebungen, zur Optimierung von Produktionsprozessen oder im Bereich Predictive Maintenance einsetzen. Die gemeinsame IIoT-Lösung “Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies” von Dell Technologies und der Software AG ist ab sofort erhältlich.

Die Lösung kombiniert innovative Server und Edge Gateways von Dell mit Cumulocity IoT Edge, einer Single-Server-Version von Cumulocity IoT der Software AG. Unternehmen können diese auf die Anforderungen der Industrie zugeschnittene Software-Appliance beispielsweise für die kontinuierliche Maschinenüberwachung in Fertigungsumgebungen, zur Optimierung von Produktionsprozessen oder im Bereich Predictive Maintenance einsetzen.

Das OEM & IoT Solutions Team von Dell Technologies bietet Unternehmen damit eine Lösung, mit der ihnen ein schneller Einstieg und eine leistungsfähige Umsetzung von Industrial-IoT-Projekten gelingen soll. Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies ist ab sofort über zertifizierte Partner von Dell Technologies und der Software AG verfügbar.

Um einen reibungslosen Start sicherzustellen, ist Cumulocity IoT auf einem Server vorinstalliert und vorkonfiguriert. Unternehmen implementieren die Software-Appliance direkt am Einsatzort einer Fertigungsumgebung und stellen über Dell Edge Gateways eine Verbindung mit lokalen IoT-Geräten her.

Die Plug-and-Play-Lösung bereitet Daten auf, filtert und aggregiert sie, bevor sie zur Weiterverarbeitung an Unternehmensanwendungen übermittelt werden. Zum Standardumfang gehören auch zeitsparende, branchenspezifische Module für den Maschinenbau, die verarbeitende Industrie und die Logistik. Unternehmen können bereits vorhandene SCADA-Applikationen integrieren, Dashboards für Prozessverantwortliche einrichten und Server, Gateways und Endgeräte über die gleiche Benutzeroberfläche überwachen und steuern.

Mit der in die Lösung eingebetteten Apama Engine für Streaming Analytics der Software AG haben Unternehmen die Möglichkeit Streaming-Daten von Industriemaschinen und digitalisierten industriellen Prozessen mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten. Sie erstellen damit das Fundament für eine rasche Implementierung von Predictive-Maintenance-Lösungen. Die einheitliche Softwarearchitektur ermöglicht es Unternehmen, die gleichen APIs, Daten- und Analysemodelle, angefangen vom Controller über Gateways bis zu lokalen Rechenzentren, zu nutzen. Damit können Unternehmen Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies einfach an ihre spezifischen Anforderungen vor Ort anpassen.

„In vielen Unternehmen besteht ein großer Bedarf an schnell einsetzbaren, vorkonfigurierten Industrial-IoT-Lösungen. Mit dem gemeinsam konzipierten Paket aus Dell-EMC-Servern und einer Single-Server-Version von Cumulocity IoT sowie den zugehörigen Services sind Unternehmen nach wenigen Minuten in der Lage, unterschiedliche IoT-Endgeräte und Sensoren anzuschließen“, sagt Dr. Stefan Sigg, Chief Product Officer bei der Software AG. „Durch eine schnelle und reibungslose Inbetriebnahme der Lösung und ohne eigenen Integrationsaufwand profitieren Unternehmen schon nach kurzer Zeit von einer leistungsfähigen IIoT-Umgebung.“

„Berichten von Unternehmen zufolge hat ein Großteil von Industrial-IoT-Projekten die Erwartungen nicht erfüllt. Der Kostenrahmen und die Zeitvorgaben wurden überschritten und viele Projekte waren zu komplex“, erläutert Uwe Wiest, EMEA Director Global Sales Engineering OEM & IoT bei Dell Technologies. „Abhilfe schafft die gemeinsame Plug-and-Play-Lösung Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies. In kurzer Zeit einsetzbare fertige Module von der Hardware über Software bis zum Service stellen eine schnelle Umsetzung mit einem kalkulierbaren Budget sicher.“