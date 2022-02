Anonym im Internet surfen: IP-Adresse per VPN verschleiern

VPN für mehr Kontrolle über das digitale Leben

An der Wichtigkeit des anonymen Surfens im Internet besteht wohl kein Zweifel. Von allen Seiten werden heute Versuche unternommen, Informationen zu sammeln, um daraus in irgendeiner Weise Kapital zu schlagen, etwa durch Erpressung von Unternehmen. Wenn wir im Internet surfen, erhalten wir wenig später unerwünschte Werbeanzeigen, Tracker beobachten jede unserer Aktionen im Internet und dokumentieren und analysieren sie, um die Vorlieben der Internetnutzer zu erfahren. Hacker versuchen, Malware auf den Rechnern zu platzieren, um Schäden zu verursachen. Darüber hinaus starten sie Phishing-Versuche, um so an wichtige Informationen zu gelangen oder den Empfänger einer Phishing-Mail dazu zu verleiten, einen Link anzuklicken und so den heimlichen Download von Spamware zu starten. Bei nicht anonymem Surfen im Internet droht dem Nutzer also der Verlust der Kontrolle über das, was er im Netz tut.

Eine sehr effiziente Gegenmaßnahme kann hier eine VPN- Verbindung sein. Ein solches „Virtual Private Network“ greift zwar auf öffentlich zugängliche Netzwerke zurück, etwa durch Nutzung eines öffentlichen WLAN-Hotspots, verschleiert aber den beim Surfen entstehenden Datenverkehr, wodurch er vor unberechtigtem Zugriff aus dem öffentlichen Internet heraus gesichert ist. Nur wer Zugriff auf das VPN-Netzwerk hat, kann sich die Daten unverschlüsselt anzeigen lassen. So haben Hacker keine Chance mehr, die Daten zu lesen und für sich zu nutzen.

Surfshark sorgt für höchste Cybersicherheit

Das 2018 gegründete Unternehmen Surfshark hat mit Surfshark VPN eine Softwarelösung entwickelt, mit der der Nutzer ungestört und vor allem sicher surfen kann, weil die eigene IP (Internet Protocol)-Adresse verborgen bleibt.

In Sachen Datensicherheit ist Surfshark Alert ein ebenso sinnvolles wie wichtiges Tool. Jedes Mal, wenn die Daten eines Nutzers online weitergereicht werden, erhält dieser eine Benachrichtigung. Offengelegte E-Mails, Passwörter, ID-Nummern oder Kreditkartendaten lösen einen Alert aus. In regelmäßigen Sicherheitsberichten (pro Quartal oder Jahr) wird dem Nutzer ein Übersicht hinsichtlich seiner Datensicherheit gegeben.

Surfshark VPN: Eine sichere Sache?

Es kann für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen wichtig sein, störungsfreien und ungehinderten Zugang zum Internet zu haben. VPN, wie es von Surfshark angeboten wird, garantiert ein Höchstmaß an digitaler Freiheit, denn selbst in Staaten mit beschränktem Internetzugriff, als Beispiele seien hier die Volksrepublik China oder Nordkorea genannt, hat der Nutzer durch die verborgene IP-Adresse vollen Zugriff auf das Internet. Auch zensierte oder gar blockierte sowie rein regionale Inhalte können so eingesehen werden.

Zu den weiteren Vorteilen beim Surfshark VPN gehört, dass der Nutzer Online-Inhalte ansehen kann, ohne sich der Gefahr von Zensur oder Tracking auszusetzen. Zudem lassen sich IPTV-Inhalte anschauen, ohne ausspioniert zu werden. Darüber hinaus kann der Nutzer online Sportveranstaltungen ohne das oft störende Puffern (also das Zwischenspeichern für die Streaming-Wiedergabe) und ohne Pop-ups ansehen.

Surfshark VPN kann noch mehr

Viele Anbieter von VPN begrenzen die Anzahl der Geräte, was bei einem großen Haushalt oder Unternehmen zu Problemen führen kann. Wer sich für das Unternehmen Surfshark entscheidet, der richtet sich ein einziges Nutzer-Konto ein, für eine unbegrenzte Zahl an Geräten. Mittels CleanWeb wird Werbung ferngehalten, wodurch sich der Datenverbrauch des Nutzers reduziert und die Surfgeschwindigkeit erhöht.

Eine hilfreiche Dienstleistung, die Surfshark anbietet, ist ein eigener YouTube-Channel. Auf diesem wird in kurzen, prägnanten und informativen Clips Wissen zum Themenfeld Cybersicherheit im Allgemeinen und Surfshark-Produkten im Speziellen weitergegeben.

Komplexes Internet erfordert komplexen Schutz

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (kurz BSI) weist in seinen jährlichen Berichten darauf hin, dass sich die Zahl der Hackerangriffe stetig erhöht. So segensreich das Internet für Wirtschaft und Privatgebrauch auch ist, so risikoreich kann seine Nutzung sein. Nur ein möglichst umfassender Schutz der eigenen Daten und wichtiger Informationen kann verhindern, dass sie für ungesetzliche Aktivitäten genutzt werden.

Das Surfshark VPN ist das führende Produkt und wer sein Surfen im Internet sicherer gestalten möchte, der kann die Dienstleistungen des Unternehmens zu fairen Preisen für einen Monat, ein halbes Jahr oder für zwei Jahre abonnieren. Es besteht die Möglichkeit, das VPN von Surfshark risikolos zu testen und innerhalb von 30 Tagen Geld zurückerstattet zu bekommen.

7 Tage kostenlos testen gibt es auf iOS und Android, also auf den mobilen Kanälen.