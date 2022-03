Cyber-Bedrohungsarten nehmen um 125 Prozent zu 

Darüber hinaus haben sich die Bedrohungsakteure deutlich von älteren Programmiersprachen wie C und C++ abgewandt. Stattdessen stehen neuere Sprachen wie Python und Go im Zentrum der Aufmerksamkeit der Cyberkriminellen. Diese neueren Sprachen sind im Vergleich zu ihren Vorgängern nicht nur leichter zu erlernen und zu programmieren, sondern werden auch generell seltener verwendet. Damit ist die Wahrscheinlichkeit von Cybersicherheits-Tools erkannt zu werden deutlich geringer.