Banking as a Service ermöglicht integrierte Finanzdienstleistungen für KMUs

Das gemeinsame Angebot von Finastra und Microsoft ermöglicht es KMU-Inhabern, nahtlos auf Unternehmensfinanzierungen zuzugreifen. Die Nutzer können sogar Kredite innerhalb von Dynamics 365 aufnehmen. Mit dem Einverständnis des Unternehmens nutzt die Lösung Informationen, die es bereits in Microsoft Dynamics 365 gespeichert hat, um die Beantragung von Krediten durchzuführen.

Die Möglichkeit, den Banken zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, einschließlich Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, werden die Kreditentscheidungen und die Zeit bis zur Auszahlung des Kredits für KMUs erleichtern. Das weitreichende Netzwerk von Finastra mit über 5.000 Finanzinstituten in den USA ermöglicht KMUs den Zugang zu den relevantesten und wertvollsten Firmenkrediten für ihre spezifischen Geschäftsanforderungen.

„Wir erleichtern Unternehmen den Zugang zu Kapital und zu wettbewerbsfähigen Finanzierungsangebote in kürzerer Zeit“, sagt Angus Ross, Chief Revenue Officer, Banking as a Service, bei Finastra. „Dieses Kreditangebot zeigt den enormen Nutzen, den eingebettete und kontextabhängige Finanzlösungen für die Branche bringen werden.“

Die in Microsoft Dynamics 365 eingebettete KMU-Finanzlösung von Finastra wird mit offenen APIs über die FusionFabric.cloud-Plattform von Finastra integriert. Die Lösung wird voraussichtlich im Sommer dieses Jahres in Betrieb gehen und sich zunächst auf Kunden in Nordamerika konzentrieren.