Globale Sicherheitsausgaben sollen 2025 fast 200 Milliarden US-Dollar erreichen

Die Marktanalysten sehen aufgrund zunehmenden geopolitischen Unsicherheit in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie ein Umfeld zugunsten der Bedrohungsakteure. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass niemand vor Angriffen sicher sei, nicht einmal spezialisierte Cybersicherheitsanbieter selbst, sagt GlobalData-Analyst David Bicknell: “Cyberangriffe werden in der Regel von Personen verübt, die ein geopolitisches Ziel verfolgen, oder von Angreifern, die Geld verdienen wollen.”

Die Sicherung des neuen hybriden Arbeitsplatzes, die Bewältigung der anhaltenden Ransomware-Herausforderung, die Abschwächung des Risikos in der Lieferkette und die Einführung von Zero-Trust-Ansätzen werden dem Bericht zufolge die Ausgaben von den 125,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 ansteigen lassen. Bicknell: “Komplexe Ransomware und Bedrohungen in der Lieferkette werden in naher Zukunft anhalten. Die Auswirkungen der weit verbreiteten Umstellung auf Telearbeit sind noch nicht verschwunden. Diese Bedrohung wird bleiben.”

Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine sorgen für zusätzliche Unsicherheit in der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft, da die westlichen Verbündeten des osteuropäischen Landes wahrscheinlich unter Beschuss geraten werden. Microsoft geht davon aus, dass Russland über 230 separate Cyberangriffe in der Ukraine gestartet hat, um den Cyberspace zu dominieren. Prorussische Hacker würden verstärkt westliche Länder ins Visier nehmen.