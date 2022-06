Angriffssimulationen für Cyber-Security-Teams

Cyber Team Sim von Immersive Labs ermöglicht es Unternehmen, ihre Teams durch regelmäßiges, gemeinsames Training in komplexen und realistischen virtuellen Szenarien auf reale Cyberangriffe vorzubereiten. Die Plattform unterstützt Security-Verantwortliche dabei, Skills-Gaps und Verbesserungspotenziale im Hinblick auf das Urteilsvermögen in verschiedenen Szenarien zu identifizieren, sodass sie gegensteuern können, bevor es zu realen Angriffen kommt. Cyber Team Sim umfasst neben der Analyse technischer Tasks auch die Bewertung der Zusammenarbeit innerhalb der Red Teams oder Blue Teams. Um die neuesten Schwachstellen zu simulieren und Mitarbeiter auf neu aufkommende Bedrohungen vorzubereiten, werden regelmäßig neue Szenarien veröffentlicht.



„In der realen Welt ist die Abwehr von Cyberangriffen immer Teamwork“, so Paul Bentham, Chief Product Officer bei Immersive Labs. „Zwar sind die Skills, das Know-how und das Urteilsvermögen jedes einzelnen Teammitglieds wichtige Faktoren. Transparenz darüber zu haben, wie diese Einzelpersonen in den verschiedenen Phasen eines Angriffs – von der Identifizierung bis zur Abwehr – als Team zusammenarbeiten, ist für Unternehmen jedoch der entscheidende Indikator, wenn es darum geht, zu beurteilen, wie gut sie für Cyberbedrohungen gerüstet sind. Regelmäßiges Training auf Basis realistischer Szenarien verbessert die Leistung von Cyber-Security-Teams im Ernstfall spürbar, und reduziert so das Cyberrisiko von Unternehmen.