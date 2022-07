OKTA – Die weltweit beste Identitätsplattform

Auch der längste Weg beginnt mit einer sicheren Identität – Verschaffen Sie Ihrer Innovationsfähigkeit mit dem führendem Identitäts- und Zugriffsmanagement von Okta für Ihre Mitarbeiter den nötigen Vorsprung. Okta ist die Grundlage für sichere Verbindungen zwischen Menschen und Technologie. Durch die Nutzung der Cloud ermöglicht Okta den Zugriff auf jede Anwendung auf jedem Gerät und zu jeder Zeit, während gleichzeitig starken Sicherheitsvorkehrungen durchzusetzen. Für IT-Teams bietet Okta eine einzige Konsole, von der aus Sie die Identität, die Geräte und den Zugang für alle ihre Nutzer verwalten können. Okta wurde von Gartner Magic Quadrant und Forrester Wave als führend im Bereich der Identitätsverwaltung anerkannt.

Mit Okta erreichen Sie maximalen Schutz und die bestmögliche Unterstützung für Ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer und Partner. Ermöglichen Sie ein rundum benutzerfreundliches und sicheres digitales Arbeiten. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter an jedem Ort – und nutzen Sie alle Tools, um Cloud-Journeys komplett abzusichern. Hier die wichtigsten Möglichkeiten der Okta Workforce Identity im Überblick:

– Trust at Work

Stellen Sie die Weichen für eine sichere hybride Workforce.

– Zero-Trust-Sicherheitsmodell

Vermeiden Sie Datenlecks, schon lange bevor sie entstehen können.

– Erhöhte Agilität bei Übernahmen und Fusionen (M&A)

Zentrales IAM und Benutzerzugriff vom ersten Tag an.

– Verminderte IT-Reibungsverluste

Geringere Kosten und mehr unternehmensweite Innovationen.

– Der Schritt in die Cloud

Modernisierung der IT ohne die üblichen Probleme.

Identität für alle Anwendungsfälle Ihrer Belegschaft: Durch das Kombinieren der Okta-Lösungen für Mitarbeiteridentität erhalten Sie Sicherheit, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität für Ihre Anwendungen.

– Single Sign-On: Stellen Sie Ihren Mitarbeitern sicheren und intelligenten Zugriff bereit. Eine sichere Cloud-basierte Single Sign-On-Lösung, die Ihre IT- und Sicherheitsabteilung und Ihre Benutzer lieben werden.

– Advanced Server Access: Nutzen Sie Server-Zugriffskontrollen, die so dynamisch sind wie Ihre Multi-Cloud-Infrastruktur

– Universal Directory: Verwenden Sie ein Verzeichnis für all Ihre Benutzer, Gruppen und Geräte

– Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung: Stellen Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden sicheren und intelligenten Zugriff bereit

– Lifecycle Management: Mit einfach implementierter Automatisierung können Sie die Provisionierung wie ein Profi verwalten

– Access Gateway: Stellen Sie auch für lokale Anwendungen moderne Identität bereit und schützen Sie Ihre Hybrid-Cloud

– API Access Management: APIs sind die neue Schatten-IT. Ihre Absicherung hat höchste Priorität, um API-Kompromittierungen zu vermeiden.

Optimieren Sie Ihr Technologiepaket für Ihre Anforderungen

Mit dem Okta Integration Network können Sie jede lokale und Cloud-basierte Technologie sicher implementieren und automatisieren. Dazu steht ein umfangreiches Set mit mehr als 7.000 Integrationen zur Verfügung.

Tausende Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen beim Identitätsmanagement Ihrer Mitarbeiter auf Okta

Case Study: Pret A Manger – Wie die beliebteste Café-Kette Großbritanniens dank Okta Innovationen und Effizienz in 573 Filialen weltweit vorantreibt

Case Study: KWS: Mit einer bodenständigen IT-Strategie weltweit Effizienz geerntet

Cas Study: Just Eat Takeaway.com: Schnelles und sicheres Wachstum für eine dauerhafte Führungsposition in der Welt der Online-Lieferdienste für Lebensmittel