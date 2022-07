Unterstützung bei IT-Sicherheit für Ausbildungsbetriebe

Damit wichtiges IT-Sicherheitswissen im Alltag der Betriebe umgesetzt wird und dort bei der jungen Generation wichtiger Bestandteil ihres täglichen Umgangs mit der technischen Infrastruktur wird, vermittelt das Projekt “mIT Sicherheit” ausbilden grundlegendes IT-Sicherheitswissen an Ausbildungsverantwortliche. Ab Herbst können diese an bundesweit stattfindenden, kostenlosen IT-Sicherheits-Workshops teilnehmen.

“Gerade kleinere Ausbildungsbetriebe können wir mit diesem Projekt adäquat unterstützen und so IT-Sicherheitslücken durch nachhaltige Wissens- und Kompetenzvermittlung schließen”, sagt Dr. Anja Swidsinski von Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) und Leiterin des Projektes.

Erste Sicherheitstrainerinnen und -trainer qualifiziert

Die Erkenntnis, dass IT-Sicherheit vermehrt in die Berufsausbildung einfließen muss, wurde im August 2021 auch in die Novelle der Ausbildungsordnungen aller Ausbildungsberufe aufgenommen. Sie legt nun Kriterien der “digitalisierten Arbeitswelt” als Mindestanforderung fest. Die Lehrinstitutionen sollen den Umgang mit digitalen Medien, Daten, Datensicherheit und Datenschutz in die Ausbildungen integrieren.

Im Projekt “mIT Sicherheit” ausbilden erhalten die Ausbildungsverantwortlichen in Workshops didaktisches Wissen in der Kompetenzvermittlung und zu Themen wie Datenschutz und Datensicherheit, sicherer Arbeitsplatz und sichere Kommunikation sowie Zusammenarbeit. Dafür wurden nun erfolgreich die ersten IT-Sicherheitstrainerinnen und -trainer qualifiziert, die ihre

Kompetenzen an die Betriebe weitergeben. Eine digitale Lernplattform soll ab August das Wissen dann für alle Interessierten öffnen und begleitet die Nutzer dann mit Aufgaben, Videos, Spielen und Fallbeispielen.