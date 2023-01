Schwachstellen in der medizinischen IT-Infrastruktur

Wie man die aktuell mehr als 200.000 medizinischen Einrichtungen in Deutschland besser schützen kann, untersucht Christoph Saatjohann, Doktorand im Labor für IT-Sicherheit der FH Münster. Er warnte bereits mehrfach vor gravierenden Sicherheitslücken im Medizinsektor. Sie simulierten einen Hackerangriff und wären in mehreren Fällen in der Lage gewesen, sensible Patientenakten ohne Passwortschutz aufrufen zu können. Auf vielen Kommunikationswegen sei eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach wie vor nicht gewährleistet. „Klartext-E-Mails mit sensiblen Daten ohne Verschlüsselung verschicken – das geht so nicht“, mahnt der IT-Sicherheitsexperte. „Auch ein Telefax ist heute nicht mehr datenschutzkonform, da es nicht mehr wie früher analog, sondern über das Internet verschickt wird.“

Fehleranfällige Konrektoren

Bei ihrer Untersuchung stellten die Forscher zudem fest, dass die Telematikinfrastruktur (TI) bei falscher Handhabung des sogenannten TI-Konnektors, dem zentralen Gerät für den sicheren Netzzugang, fehleranfällig ist. „Es gab damals zwei potenzielle Sicherheitslücken: Einmal bei einer fehlerhaften Konfiguration des Praxisnetzwerks und zum anderen beim Anschluss an ein zentrales Rechenzentrum“, erklärt Saatjohann. Es sei wichtig, dass Praxen das Thema IT-Sicherheit ernst nehmen und für die Einrichtung und Wartung der TI-Konnektoren Experten fragen.

Wie sicher oder eher unsicher Technik im Herzen ist, zeigte Saatjohann vergangenes Jahr in einer Studie gemeinsam mit Endres Puschner, Doktorand am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum. Die Sicherheitsforscher analysierten Programmiergeräte und Telemonitoring-Geräte, welche für die Programmierung und Überwachung von implantierbaren Herzschrittmachern, Kardioverter-Defibrillatoren und Herzmonitoren genutzt werden. Über die Lücken, die sie aufdeckten, könnten einzelnen, ausgewählten Personen direkt oder indirekt Schaden zugefügt werden.