Deutsche Industrie bei Digitalisierung im Rückstand

In Sachen Digitalisierung ist die deutsche Industrie im internationalen Vergleich eher schlechter aufgestellt, sagen 83,7 Prozent der IT-Experten in Deutschland. Nur 3,9 Prozent sehen demnach die deutsche Industrie digital im internationalen Vergleich besser aufgestellt, 10,9 Prozent antworten mit teils/teils. Als größte Herausforderungen für die Digitalisierung der deutschen Industrie nennen sie bürokratische Hürden, fehlendes Know-how und Datenschutz-Anforderungen. Auch der Fachkräftemangel spielt für 48,2 Prozent eine große Rolle. Dies sind Ergebnisse einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des eco – Verbands der Internetwirtschaft unter 250 IT-Experten.

„Die deutsche Industrie droht in Sachen Digitalisierung international den Anschluss zu verlieren“, sagt Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender des eco Verbands. „Wir brauchen jetzt den Mut, auf Datenökosysteme wie Gaia-X zu setzen, die einen souveränen und sicheren Austausch von Daten unter allen beteiligten Akteuren ermöglichen.“ Indem Gaia-X Datenökosysteme und Infrastrukturökosysteme miteinander verknüpft, profitieren Unternehmen von voller Souveränität und Kontrolle über ihre wachsenden Datenmengen. Es entsteht ein transparentes und offenes System nach europäischen Standards, in dem alle Teilnehmenden unabhängig entscheiden können, über welche Plattformen und Cloud Ressourcen sie mit Partnern zusammenarbeiten.

Konkrete Geschäftsmodelle auf Basis von Datenökosystemen

Einen Werkzeugkasten, um leistungsfähige Daten-Datenökosysteme für die Industrie zu gestalten, zeigen im Rahmen der Hannover Messe die Gaia-X Federation Services (GXFS) in Halle 8, Stand D26. Besucher finden dort den Gemeinschaftsstand Plattform Industrie 4.0, an dem verschiedene Unteraussteller ihre Lösungen und Produkte demonstrieren, unter anderem auch der Gaia-X Hub Deutschland und die Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL.

Schwerpunkte der Hannover Messe 2023 sind unter anderem Energiemanagement und Industrie 4.0. Die dafür notwendige digitale Transformation in Unternehmen unterstützt Gaia-X, indem die datenbasierte Zusammenarbeit von Unternehmen in dynamischen Wertschöpfungsnetzwerken gestärkt wird. Das hilft, Services zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Um diese Potenziale zu erschließen, bieten die Gaia-X Federation Services (GXFS) einen Werkzeugkasten zum Aufbau von Gaia-X Föderation