Risiko: Vernetzte medizinische Geräte in Krankenhäusern

Bis 2026 sollen in intelligenten Krankenhäusern über 7 Million IoMT-Geräte eingesetzt werden, was einer Verdoppelung gegenüber 2021 entspricht. Medizinische und nicht-medizinische Geräte sind zunehmend miteinander verbunden und speisen Patientendaten von Überwachungsgeräten automatisch in elektronische Aufzeichnungen ein. Diese Verbindungen und die Kommunikation innerhalb einer medizinischen Umgebung tragen zur Verbesserung der Patientenversorgung bei, machen sie aber auch zunehmend anfällig für Cyberangriffe, die zu einer Unterbrechung der Patientenversorgung führen könnten.

Analyse von 3 Milliarden Geräten in Kliniken

Armis definiert die risikoreichsten Gerätetypen, indem es alle angeschlossenen medizinischen und IoT-Geräte auf der Plattform untersucht. Die von der Asset Intelligence and Security-Plattform von Armis analysierten Daten von mehr als drei Milliarden Geräten in Kliniken zeigen: Krankenschwesternrufsysteme gehören neben Infusionspumpen und Medikamentendosiersystemen zu den risikoreichsten vernetzten medizinischen Geräten . Bei nicht-medizinischen IoT-Geräten führen IP-Kameras, Drucker und VoIP-Geräte die Liste an.

Nach einer umfassenden Analyse der Daten aller angeschlossenen medizinischen und IoT-Geräte lassen sich mehrere bemerkenswerte Schlussfolgerungen ziehen:

39 Prozent der Krankenschwesternrufsysteme weisen kritische CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) mit kritischem Schweregrad auf. Bei Infusionspumpen sind es 27 Prozent mit kritischem Schweregrad. Bei den Medikamentenabgabesysteme sind es 86 Prozent ungepatchte CVEs, die allerdings keinen kritischen Schweregrad aufweisen. Außerdem laufen 32 Prozent auf nicht unterstützten Windows-Versionen.

Mehr als die Hälfte der IP-Kameras, die Aris in klinischen Umgebungen überwacht hat, weisen ungepatchte CVEs mit kritischem Schweregrad und ungepatchte CVEs auf, was sie zu den riskantesten IoT-Geräten macht. Drucker sind das zweitriskanteste IoT-Gerät in klinischen Umgebungen, mit 37 Prozent ungepatchten CVEs und 30 Prozent ungepatchten CVEs mit kritischem Schweregrad.

„Fortschritte in der Technologie sind unerlässlich, um die Geschwindigkeit und Qualität der Pflege zu verbessern, da die Branche mit einem Mangel an Pflegepersonal konfrontiert ist, aber mit einer zunehmend vernetzten Pflege kommt eine größere Angriffsfläche“, sagt Mohammad Waqas von Armis.