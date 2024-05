Kritische Infrastruktur: BSI-Zahlen zur Robustheit

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geht kommunikativ in die Offensive. Seit Anfang der Woche ist „KRITIS in Zahlen“ online. Ziel des neuen Web-Angebots ist es, grundlegende Kennzahlen zur Sicherheitslage in Deutschlands Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) zur Verfügung zu stellen.

KRITIS in Zahlen gibt einen Überblick über die nach dem BSI-Gesetz registrierten Betreiber und deren Anlagen und schlüsselt sie nach KRITIS-Sektoren auf. Zusätzlich zeigt die Seite auch Statistiken zu Störungsmeldungen, die im ersten Quartal 2024 von Betreibern beim Nationalen IT-Lagezentrum abgegeben wurden und die regelmäßig auch Teil des BSI-Lageberichts sind.

Reifegrade

Außerdem werden Zahlen zu den in Nachweisen dokumentierten Reifegraden der Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS) und Geschäftskontinuität (BCMS) und zu den Umsetzungsgraden der Systeme zu Angriffserkennung (SzA) nach KRITIS-Sektoren veröffentlicht. Diese basieren auf dem jeweils letzten eingereichten Nachweis, mit dem Betreiber alle zwei Jahre ihre IT-Sicherheit nachweisen müssen.

Es werden Daten zu registrierten KRITIS-Betreibern, zu Nachweisen und zu Meldungen veröffentlicht. Die Daten werden quartalsweise beziehungsweise jährlich aktualisiert. Jedes Diagramm und jede Tabelle ist mit einer Erläuterung der Auswertung versehen.