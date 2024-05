Cybersecurity für neues Stadion von FC Barcelona

Der FC Barcelona und Fortinet haben eine Sponsoring-Vereinbarung unterzeichnet, durch die Fortinet der neue offizielle Cybersicherheitspartner des Espai Barça wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird der FC Barcelona eine sichere digitale Umgebung für seine Spotify Camp Nou-Einrichtungen schaffen und dabei die Security Fabric-Plattform von Fortinet nutzen.

Der FC Barcelona hat sich zum Ziel gesetzt, das Espai Barça in ein internationales Innovationszentrum zu verwandeln, das an der Spitze der neuen Technologien steht. Dafür will der spanische Fußball-Club Clubs die innovativsten Technologien in das neue Stadion integrieren.

Cybersicherheit verbessert das Besucher- und Nutzererlebnis

Im Rahmen der Vereinbarung wird der FC Barcelona die Security Fabric-Plattform von Fortinet, einschließlich FortiGate-Firewalls implementieren, um das Wi-Fi im Stadion, die OT-Infrastruktur und das Rechenzentrum zu sichern. Fortinets Zero Trust Network Access und Endpunktsicherheit schützen Benutzer und Geräte, die von jedem Standort aus auf Anwendungen zugreifen. Darüber hinaus wird ein zentrales Management mit KI-gestützter Sicherheitsanalyse eine umfassende Netzwerktransparenz bieten. Diese Technologien lassen sich nahtlos in die bestehenden IT-Investitionen des FC Barcelona integrieren und erhöhen die Sicherheit und Effizienz im gesamten Spotify Camp Nou.

“Espai Barça muss der Katalysator für die digitale Transformation des Clubs sein, und Cybersicherheit ist ein grundlegender Pfeiler. Unsere Allianz mit Fortinet stellt sicher, dass unsere Einrichtungen über den modernsten Schutz und eine sichere digitale Umgebung für alle Besucher des Stadions verfügen”, sagt Juli Guiu, Vizepräsidentin des Marketingbereichs des FC Barcelona.