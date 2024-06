Podcast: Cyberangriffe proaktiv abwehren, Angriffsfläche verringern

Mit einer proaktiven Sicherheitsstrategie lassen sich low hanging fruits identifizieren, die es Hackern leicht machen, in Netzwerke einzudringen, Daten abzuziehen oder Schadsoftware zu installieren. “Das heißt, man muss Angriffe vorab verstehen und versuchen, den zu schützenden Perimeter zu verringern. Also wie kann ich das, was angegriffen werden kann, massiv reduzieren”, sagt

Christoph Schuhwerk, CISO EMEA bei Zscaler,

im IT-Deep-Dive-Podcasts von silicon.de im Gespräch mit

Podcast-Host Ingo Notthoff

Ihre Themen:

Was ist der Unterschied zwischen einer defensiven und proaktiven Vorgehensweise?

Welche IT-Sicherheitsstrategien können Unternehmen anwenden?

Welche Rolle spielen dabei die Mitarbeitenden bzw. die Unternehmenskultur?

Was bedeutet das für die Geschäftsprozesse?

Über Zscaler

Zscaler (NASDAQ: ZS) beschleunigt die digitale Transformation, damit Kunden agiler, effizienter, stabiler und sicherer arbeiten können. Die Zscaler Zero Trust Exchange schützt tausende Kunden mittels sicherer Verbindungen zwischen Usern, Geräten und Anwendungen an jedem beliebigen Standort vor Cyberangriffen und Datenverlust. Die in 150 Rechenzentren auf der ganzen Welt verfügbare SASE-basierte Zero Trust Exchange ist die weltweit größte Inline-Cloud-Sicherheitsplattform.

