Wissen digital verkaufen – Strategien, Herausforderungen und Trends

In den letzten Jahren hat der Markt für Online-Kurse ein enormes Wachstum erlebt, insbesondere während der COVID-19-Pandemie, als rund 12 % der Menschen Online-Kurse belegten. Dieser Trend zeigt, wie wichtig es geworden ist, Wissen online zu verkaufen, da digitale Produkte und Kurse immer mehr Menschen die Möglichkeit bieten, flexibel und unabhängig von Ort und Zeit zu lernen.

Das Bedürfnis nach flexiblen Lernmethoden ist weiter gestiegen, da immer mehr Menschen neue Fähigkeiten erwerben oder sich beruflich weiterentwickeln möchten. Die Möglichkeit, Kurse in unterschiedlichen Formaten anzubieten – von Videos bis hin zu interaktiven Webinaren – bietet eine vielfältige und anpassbare Lernerfahrung. Für Unternehmer bietet der Verkauf von Wissen in Form von digitalen Produkten eine attraktive Chance, ein skalierbares Geschäftsmodell aufzubauen und gleichzeitig ihr Fachwissen zu monetarisieren.

Wir haben mit Nadine Schmal, Marketing Managerin für die D-A-C-H Region bei GetResponse, gesprochen. In diesem Interview beleuchten wir, wie digitale Produkte im Bereich des Wissensverkaufs erstellt und erfolgreich vermarktet werden können.

Welche ersten Schritte empfehlen Sie für den Verkauf von Wissen in digitaler Form?

Wie bei allen Produkten und Dienstleistungen ist eine Verkaufsstrategie essentiell, um Reichweite sowie genügend Vertrauen aufzubauen, damit es zu einem Kauf kommt.

Eine gängige erfolgreiche Methode ist mittels strategischer Freebies. Das könnten die Schritte sein:

1. Eine Website/Landing Page für den Kurs mit allen wichtigen Informationen

2. Aufmerksamkeit und Vertrauen aufbauen via Social Media Posts, Blog Content, Interviews, Kundenrezensionen. Hierbei sollten die Lernziele und Ergebnisse für Teilnehmenden beim Abschluss dieses Kurses in den Vordergrund gerückt werden.

3. Kostenlose Webinare mit Q&A Sessions zur Vorstellung, Aufbaus sowie Inhalte des Kurses.

Zwei Optionen als Verkaufshebel: Das erste Modul als kostenlose Vorschau und ggf. weitere Benefits wie Bonusmaterial oder Rabatte anzubieten.

Wie werden überzeugende Online Kurse erstellt?

Um überzeugende, wissensbasierte Online Kurse zu erstellen, ist es entscheidend, Inhalte in eine ansprechende, wertvolle Lernerfahrung zu verwandeln.

Hierbei sollte Priorität Nummer 1 die Qualität der Inhalte sein und Priorität 2 ein modularer Aufbau, Benutzerfreundlichkeit und ein ansprechendes Design sein für die Teilnehmenden.

Dies gelingt unter anderem durch einen multimedialen Ansatz. Damit gemeint ist der Einsatz von verschiedenen Kurs-Formaten – Texten, Videos, Audio-Dateien, Grafiken, Quizze. Weil wir wissen, dass es unerlässlich ist, Kurse interessant und interaktiv zu gestalten, ermöglicht unsere neue KI-gestützte Online Kurs Plattform von GetResponse genau dies.

Diese Formate bieten Abwechslung beim Lernen und sind auch wichtig, da es verschiedene Lerntypen gibt, die jeder beim Aufbau der Wissensprodukte im Hinterkopf haben sollte.

Generell helfen interaktive Elemente wie Quizze und Übungen, das Wissen zu vertiefen.

Ein anderer wichtiger Faktor ist die Flexibilität. Viele Lernende bevorzugen eine Kombination aus zeitlich unabhängigen On-Demand-Inhalten. Eine wichtige Option beim Erwerb eines Kurses, da es ermöglicht, im eigenen Tempo zu lernen.

Wie kann man die Teilnehmenden motiviert halten?

Zum einen ist es wichtig, Feedback von Teilnehmenden einzuholen und darauf basierend die Wissensprodukte regelmäßig zu optimieren sowie zu aktualisieren.

Zum anderen kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass bei schwierigen Lektionen, oder bei Modulen, wo die Abbruchrate des Kurses am höchsten ist, es besonders hilfreich ist, die Kursteilnehmenden zu loben und zu bekräftigen.

Hier gibt es natürlich je nach Kurs verschiedene Möglichkeiten, aber ich nenne nun mal eine ganz einfache Methode mit großer Wirkung, denn: Ich persönlich habe den Spanisch Online Kurs “Vamos Espanol” gekauft, um Spanisch zu lernen. Ich bin schon seit über einem Jahr dabei und derzeit ist es echt hart für mich, nach der Arbeit am Laptop sitzen zu bleiben, um weitere Spanisch Lektionen abzuschließen.

Die Lehrerin und auch Co-Founderin der Vamos Akademie Carolin Antoni hat für mich überraschenderweise am Ende eines Videotutorials ihre Dankbarkeit für den Kauf dieses Kurses noch einmal mitgeteilt, betont das ich auf mich stolz sein kann und mich damit so motiviert, weil ich einfach im Video sehen konnte, dass es von Herzen kam.

Die Sprachkurs-App Duolingo macht es aber auch ganz gut mit der Einführung ihres Streak-Systems als Form von Gamification. Der Streak der Lernenden ist ein Maß dafür, wie konsequent diese Person Duolingo verwendet. Ein Streak beginnt bei Null und erhöht sich für jeden Tag, an dem der Benutzer eine Lektion abschließt, um eins. Der Streak wird auf Null zurückgesetzt, wenn der Benutzer eine Lektion nicht abschließt.

Welche Herausforderungen sehen Sie beim Wissensverkauf online?

Nichts Neues, aber natürlich ist auch in der E-Learning Branche der intensive Wettbewerb und die Marktsättigung eine Herausforderung. Mit der steigenden Beliebtheit von E-Learning gibt es eine Vielzahl an Anbietern und Plattformen. Um herauszustechen, müssen Kurse nicht nur qualitativ hochwertig sein, sondern auch durch spezialisierte Themen oder mit einzigartigen Mehrwert auffallen.

Preis- und Qualitätsdruck: Viele Interessenten vergleichen Angebote und erwarten hohe Qualität zu erschwinglichen Preisen. Um im Wettbewerb zu bestehen, ist es wichtig, den Wert des Kurses klar zu kommunizieren und eventuell zusätzliche Anreize wie kostenlose Inhalte oder Rabatte anzubieten.

Technische Anforderungen und Plattformwahl: Anbieter stehen vor der Wahl, ob sie eine eigene Plattform entwickeln oder auf Drittanbieter wie zum Beispiel GetResponse, Udemy und co zurückgreifen. Jede Lösung hat Vor- und Nachteile, was Flexibilität, Branding und Kosten betrifft. Die Plattform muss stabil und intuitiv sein, da technische Probleme oder eine unklare Navigation die Nutzererfahrung beeinträchtigen und zu Abbrüchen führen können.

Abschließende Frage: Welche Trends beeinflussen aktuell den digitalen Wissensverkauf?

Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass es zum einen Microlearning ist. Folglich sind kürzere Lerneinheiten gefragt, um Wissen in kleine, leicht verdauliche Häppchen aufzuteilen, die sich flexibel in den Alltag integrieren lassen.

Das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum Duolingo beim Lernen einer Sprache so beliebt ist: Jeden Tag nur 5-10 Minuten.

Als zweiten Trend würde ich Abonnement-basierte Modelle, also Memberships, nennen. Abonnement-Modelle sind zunehmend beliebter, da sie ständige Wissenszufuhr und regelmäßige Updates ermöglichen, dies eignet sich zum Beispiel sehr für kostenpflichtige Newsletter-Abonnements.

Das ist einer der Gründe, weshalb wir bei GetResponse auch eine Paid Newsletter Funktion integriert haben. Dies dient neben Online Kursen als weitere Form, sein Wissen in Form eines kostenpflichtigen Newsletter-Abonnements zu monetarisieren.

Monatliche Membership-Gebühren sind auch für Interessenten Vorteilhaft, die ggf. nicht einmalig zum Start eines Kurses die volle Summe zahlen können. Denn umfangreiche und hochwertige Kurse bewegen sich oft im 4-stelligen Preisrahmen.

Ein weiterer Trend sind definitiv exklusive Communitys und Mentorings neben dem On-Demand Online Kurs: Viele Anbieter schaffen zusätzlich exklusive Mitgliedschaftsbereiche, in denen sich Lernende austauschen und Zugang zu Experten und Mentoring-Programmen erhalten. Dies verstärkt die Bindung und den wahrgenommenen Wert des Angebots. Live-Streaming/Webinare und Live-Events/Meetups, um wieder etwas Echtzeit-Learning als Abwechslung hineinzubringen und auch perfekt, um eine starke Community und Kundenbindung aufzubauen.

Und letztendlich macht der KI-Hype auch vor der E-Learning-Branche keinen Halt. Kurse effizienter und schneller zu erstellen, die Lernerfahrung smart zu verbessern und Kursteilnehmenden per Automatisierung auf persönlicher Ebene zu begegnen sind Herausforderungen, die sich mit KI-Tools lösen lassen. Genau deshalb haben wir beim Entwickeln unseres Produkts darauf geachtet, Creatorn sowohl den Kurserstellungsprozess wie auch das Marketing ihrer Kurse KI-gestützt zu erleichtern. Unsere Kurs-Plattform integriert sich nahtlos in unsere starken Core-Produkte wie das E-Mail Marketing und die Marketing Automation. Alles im Sinne der Umsatzsteigerung und Wissensvermittlung.