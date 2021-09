Neue B2B-Plattform für Audio-Meetings “Townhall”

Nach anderthalb Jahren Videokonferenzen sind viele der täglichen Online-Meetings über Zoom, MS Teams und Co. überdrüssig. Ständig im Bild zu sein wird zum Stressfaktor. Trotzdem muss man sich in der neuen hybriden Arbeitswelt mündlich abstimmen; nicht alles geht per Telefon und kurze informelle Meetings auf dem Flur gibt es in Zeiten von Home-Office auch nicht. Townhall, die neue B2B-Audio-Meeting-Platform der Stereofy GmbH aus Stuttgart, greift dieses Bedürfnis auf. Sie hilft Remote-, Hybrid- und verteilten Teams dabei, konzentriert, aber flexibel und mit weniger Stress zusammenzuarbeiten.

“Mobile first – pure Audio” lautet das Prinzip von Townhall. Die Plattform für Audio-Meetings ist als Mobile-App konzipiert, wird künftig aber auch auf Desktop-Rechnern zur Verfügung stehen. Beschäftigte können sie als Second Screen für Gespräche neben ihrem eigentlichen PC/Notebook-Arbeitsplatz verwenden.

Push- und Pull-Meetings

Anders als bei herkömmlichen Meeting-Plattformen ist die Teilnahme an Meetings mit Townhall sowohl im Push- wie auch im Pull-Verfahren möglich. In der Townhall, dem Hauptscreen, werden alle aktuell laufenden öffentlichen Meetings im Unternehmens-Feed angezeigt. Man kann sich als aktiver oder stiller Zuhörer mit einem Tap in ein Meeting einklinken und es auch wieder verlassen. Konversationen sind dadurch wesentlich spontaner möglich als mit den bekannten Plattformen, wo man Meetings stets anberaumen und die Beteiligten einladen muss. Private Meetings werden nicht im Feed angezeigt, sondern sind nur in der persönlichen Schedule zu finden.

Eigenes Backend, verschlüsselte Client-Server-Architektur

Besonderen Wert hat Stereofy auf ein hohes Sicherheitsniveau seiner Anwendung gelegt. Dadurch hebt sich Townhall von vergleichbaren Drop-in-Audio-App-Angeboten ab. Jeder Unternehmenskunde erhält seinen eigenen technisch von anderen Mandanten getrennten Workspace. „Clubhouse-Klone gibt es mittlerweile eine Hand voll, jeder mit seinem individuellen Einschlag“, erklärt Michael Zölzer, Gründer und Geschäftsführer der Stereofy GmbH und Erfinder von Townhall. „Unser Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz im Corporate-Umfeld. Deshalb greifen wir auch nicht auf gebräuchliche Audio-Backendsoftware aus unsicheren Quellen zurück, sondern nutzen aus Sicherheitsgründen ein komplett eigenes Backend. Der gesamte Code und das System laufen auf Servern in deutschen Rechenzentren. Die Authentifizierung findet sowohl in Client-Server-Richtung wie auch umgekehrt statt.“

Stereofy bietet seine Software-as-a-Service-Lösung in verschiedenen Subskriptionsmodellen an, gestaffelt nach Useranzahl bzw. Unternehmensgröße. Um sich selbst einen Eindruck von der Anwendung verschaffen zu können, wird den Kunden ein mehrwöchiger Evaluationszeitraum eingeräumt. Die App ist ab sofort im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.