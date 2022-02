Minimal Hybrid für die schnelle Migration von Exchange-Postfächern zu Office 365

Sie können die Office 365-Migrationsoption basierend auf der lokalen Exchange-Version wählen, die in Ihrer Organisation verwendet wird.

Wenn Sie jedoch Exchange 2010, 2013, 2016 oder 2019 zu Office 365 migrieren müssen, ist die hybride Migration eine der einfachsten und nahtlosesten Methoden, da sie die beste Endbenutzererfahrung bietet.

Obwohl die hybride Migration den Ruf hat, schwer zu implementieren zu sein, bietet der Office 365-Hybridkonfigurationsassistent jetzt eine minimale Hybridkonfigurationsoption zusammen mit einer vollständigen Hybridkonfigurationsoption, die die Migration von Postfächern von lokalem Exchange zu Office 365 vereinfacht hat.

Sie können die Option Full Hybrid für eine langfristige Koexistenz und Minimal Hybrid (auch bekannt als Express Migration) für eine schnelle Migration von Postfächern von On-Premise Exchange zu Office 365 verwenden.

In diesem Artikel haben wir die Schritte zur Migration von Postfächern von einem lokalen Exchange-Exchange zu Office 365 mit dem Minimal-Hybrid-Ansatz beschrieben.

Schritte zur Verwendung von Minimal Hybrid für die Migration von Exchange-Postfächern zu Office 365

Assuming you have already created and set up an Office 365 tenant, follow these steps to migrate Exchange mailboxes from On-Premises to Office 365 or Microsoft 365,

Schritt 1: Überprüfung der Konnektivität

Laden Sie auf Ihrem Exchange das PowerShell-Skript Hybrid Management.psm1 herunter und öffnen Sie dann das PowerShell-Fenster.

Führen Sie den folgenden Befehl in PowerShell aus, um alle erforderlichen Endpunkte für die Hybrid-Installation und -Einrichtung zu überprüfen.

Import-Module .\Hybrid Management.psm1

Test-Hybrid Connectivity -TestO365Endpoints

Schritt 2: Installieren und Konfigurieren des Hybridkonfigurationsassistenten

Melden Sie sich dann im Exchange Admin Center an und klicken Sie auf Hybrid .

an und klicken Sie auf . Klicken Sie auf ‘ Ändern ’ und melden Sie sich dann mit Ihren Office 365-Anmeldedaten an

’ und melden Sie sich dann mit Ihren Office 365-Anmeldedaten an Klicken Sie nach der Anmeldung auf ‘ Konfigurieren ’ und dann auf ‘ Installieren ’, um den Office 365 Hybrid Configuration Wizard herunterzuladen und zu installieren.

’ und dann auf ‘ ’, um den Office 365 Hybrid Configuration Wizard herunterzuladen und zu installieren. Klicken Sie auf ‘ Ausführen ’, um den Assistenten zu starten, und klicken Sie auf ‘ Weiter .’

’, um den Assistenten zu starten, und klicken Sie auf ‘ .’ Der Assistent erkennt den Exchange automatisch, klicken Sie auf ‘ Weiter .’

.’ Klicken Sie auf ‘Anmelden’, um sich als globaler Office 365-Administrator anzumelden, und klicken Sie auf ‘ Weiter .’

.’ Klicken Sie ‘ Weiter .’

.’ Wählen Sie die Option ‘ Minimal Hybrid Configuration (empfohlen) ’ und klicken Sie auf ‘ Weiter .’

’ und klicken Sie auf ‘ .’ Wählen Sie die Option ‘Exchange Modern Hybrid Topologie verwenden’ und klicken Sie auf ‘ Weiter .’

.’ Akzeptieren Sie die EULA-Bedingungen. Dadurch wird der Hybrid Agent auf Ihrem lokalen Exchange installiert und eingerichtet. Klicken Sie auf ‘ Weiter .’

.’ Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf die Schaltfläche ‘ Aktualisieren ’, um einen lokalen Exchange für die Migration der Postfächer vorzubereiten.

’, um einen lokalen Exchange für die Migration der Postfächer vorzubereiten. Wählen Sie nach der Aktualisierung die Option ‘Meine Benutzer und Kennwörter einmalig synchronisieren (empfohlen)’. Klicken Sie auf ‘Weiter.’

Dadurch wird der Azure AD Connect Wizard auf Ihren Exchange heruntergeladen. Verwenden Sie die Express-Einstellungen im Azure AD Connect wizard, um Benutzer und ihre Informationen, einschließlich Kennwörtern, von lokalem Exchange-Exchange zu Office 365 zu synchronisieren.

Sobald Azure AD Connect die Synchronisierung der Benutzer von On-Premises zu Office 365 abgeschlossen hat, weisen Sie den Benutzern die Lizenzen zu. Dadurch wird dem Benutzer ein Postfach zugewiesen, in das Sie die Postfachdaten von lokalen Postfächern migrieren können.

Schritt 3: Migrieren von Postfächern von On-Premises Exchange zu Office 365

Um Postfächer von On-Premises Exchange-Exchange nach Office 365 zu verschieben, müssen Sie die Postfächer mit EAC oder PowerShell-Cmdlets in PST exportieren. Verwenden Sie dann die Option Datenmigration in Office 365, um die PSTs in Office 365 zu importieren.

Sie können auch ein EDB-Konverter-Tool wie Stellar Converter for EDB installieren, um die Postfachdaten aus dem lokalen Exchange-Exchange zu extrahieren und in Postfächer auf Office 365 zu exportieren. Die Software ordnet das Quell- und Zielpostfach automatisch zu und bietet eine Option zum Bearbeiten der Postfachzuordnung. So können Sie die Postfachdaten schnell und mühelos in die richtigen Postfächer in Exchange exportieren. Es ist auch schneller und kann bis zu 4 Postfächer gleichzeitig von jeder lokalen Exchange Exchange-Version nach Office 365 exportieren.

Wenn Sie jedoch weiterhin den traditionellen manuellen Ansatz verwenden möchten, können Sie die Cutover Migration verwenden, um Ihre Postfächer von Exchange 2003 oder höher nach Office 365 zu verschieben.

Sie können auch die Netzwerk-Upload-Methode anwenden, bei der Sie Postfächer aus der Exchange-Datenbank mit dem Cmdlet New-MailboxExportRequest in PSTs exportieren und diese PSTs dann mit dem Azure AzCopy-Tool über die SAS-URL, die in Ihrem Office 365-Datenmigrationsabschnitt verfügbar ist, in Azure Storage hochladen.

Von hier aus können Sie PSTs AzCopy herunterladen und auf Ihrem Exchange installieren.

herunterladen und auf Ihrem Exchange installieren. Starten Sie dann AzCopy und verwenden Sie die folgenden Befehle, um die PSTs von Ihrem lokalen Laufwerk in den PSTs-Speicher in der Microsoft Office 365 Cloud hochzuladen.

AzCopy copy “/path/to/pstfiles/” “sas url=””” –recursive=true

Der Schalter –recursive stellt sicher, dass alle PSTs aus dem Ordner und den Unterordnern in den PST-Speicher hochgeladen werden.

ACHTUNG: Laden Sie keine großen Postfach-PSTs hoch und stellen Sie eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung sicher, um Probleme zu vermeiden.

TIPP: Laden Sie einige Postfach-PSTs auf Office 365 hoch und importieren Sie sie in das Postfach des Benutzers, um zu prüfen, ob alles einwandfrei funktioniert. Sobald dies überprüft wurde, können Sie alle Postfächer hochladen.

Sie benötigen auch die PST-Import-Zuordnungsdatei, um PSTs mit Benutzerpostfächern auf Office 365 zu verbinden. Sie müssen diese CSV-Datei bearbeiten. Weitere Einzelheiten finden Sie in dieser Microsoft Anleitung.

Nachdem Sie die Benutzer und Postfächer zugeordnet haben, speichern Sie die Datei als CSV.

Gehen Sie zurück zu Office 365 und klicken Sie auf die Optionen ‘ Ich bin mit dem Hochladen meiner Dateien fertig ’ und ‘ Ich habe Zugriff auf die Zuordnungsdatei ’. Klicken Sie dann auf ‘ Weiter .’

’ und ‘ ’. Klicken Sie dann auf ‘ .’ Klicken Sie auf ‘ Zuordnungsdatei auswählen ’, um die CSV-Datei hochzuladen, und klicken Sie auf ‘ Überprüfen>Weiter .’

’, um die CSV-Datei hochzuladen, und klicken Sie auf ‘ .’ Klicken Sie ‘ Einreichen>Fertig .’

.’ In Microsoft 365 oder Office 365, klickne Sie ‘ Importieren in Office365 .’

.’ Sie können die Daten nach verschiedenen Parametern filtern, z. B. ‘ An ’, ‘ Von ’ und ‘ CC .’ Once done, click ‘ Übernehmen>Weiter> Senden .’

’, ‘ ’ und ‘ .’ Once done, click ‘ .’ Klicken Sie ‘ Fertig .’

.’ Um den Fortschritt des Imports zu überprüfen, klicken Sie auf der Seite Microsoft 365 Compliance auf den Importauftrag.

Nach erfolgreichem Import ändert sich der Status in ‘Abgeschlossen.’

In diesem Stadium haben Sie Exchange-Postfächer erfolgreich von On-Premises zu Office 365 migriert.

Schlussfolgerung

Minimal Hybrid ist eine der schnellsten und zuverlässigsten Methoden, um Postfächer von einem lokalen Exchange Exchange zu Office 365 zu migrieren. Sie können den Minimal-Hybrid-Ansatz verwenden, um Postfächer schnell von lokalem Exchange zu Office 365 zu migrieren. Wenn Sie jedoch auch Organisationskonfigurationen wie ActiveSync-Richtlinien, die Weiterleitung von E-Mails durch die bestehende Exchange-Umgebung, die Konfiguration der erweiterten Freigabe zwischen Exchange und OFFICE 365 usw. übertragen möchten, verwenden Sie den Full Hybrid-Ansatz. Sie können auch ein Tool eines Drittanbieters wie Stellar Converter for EDB verwenden, um Komplexität zu vermeiden und die Migration von Postfachdaten von lokalem Exchange zu Office 365 mit vollständiger Integrität zu automatisieren.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe bei der Migration von Postfächern von Exchange Exchange zu Office 365 benötigen, hinterlassen Sie unten einen Kommentar.