Cyber-Versicherungen für Unternehmen: Neues Webportal bietet Marktvergleich

Was können Unternehmen tun, um sich vor Cybergefahren zu schützen? Eine wirksame IT-Architektur gegen Attacken aus dem World Wide Web. Und eine gute Cyber-Versicherung, um die Folgen eines erfolgreichen Angriffs auf das Firmennetzwerk zu lindern. Doch welche Police ist die geeignete, um das Unternehmen ausreichend zu schützen? Das neue Portal “Die-Cybermakler-24.de” vergleicht Anbieter und Angebote nach Branchen.

„Die Einfallstore für Cyberattacken werden größer und die Zahl der Angriffe nimmt zu. Deshalb ist es nicht nur wichtig, die Firmen-IT zu schützen, sondern sich gegen die Risiken abzusichern. Denn eine gezielte Attacke ist kaum zu verhindern und der wirksamste Schutz gegen Cyberkriminalität ist der Versicherungsschutz“, sagt Asta Hübner, Geschäftsführerin von AsBo SpezialMakler. Seit 30 Jahren berät das Unternehmen vor allem im Bereich gewerblicher Versicherungen.

Viele Anbieter von Cyber-Policen: Markt wird unübersichtlicher

Mittlerweile gibt es zahlreiche Anbieter für Cyber-Policen und der Markt wird immer unübersichtlicher. Denn die abzusichernden Risiken können sich je nach Firma stark unterscheiden und Versicherer haben diverse Angebote für unterschiedliche Anforderungen im Portfolio. Über das Portal erhalten Besucher in nur drei Klicks einen unabhängigen Vergleich von Cyber-Policen für ihre Branche – vom Baugewerbe über Handel und Dienstleistungen sowie Land- und Forstwirtschaft bis Fahrzeugbau, IT und EDV oder Wissenschaft und Forschung. Unternehmen können ihre Anforderungen an einen optimalen Cyberschutz gegen Hacker, Diebe und Betrüger definieren und sich dann das passende Versicherungspaket schnüren lassen. Das Makler-Team steht darüber hinaus für individuelle Beratungen und Anfragen zur Verfügung. Eine Analyse der Unternehmensrisiken kostet 750 Euro.