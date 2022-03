NetApp und Cisco bauen neue Plattform FlexPod XCS

FlexPod besteht aus vorvalidierten Storage-, Netzwerk- und Servertechnologien von Cisco und NetApp. Die neue Plattform FlexPod XCS wurde entwickelt, um Anwendungen und Daten in einer Hybrid Cloud-Umgebung schnell bereitstellen zu können. Die Plattform ist die erste Hybrid Cloud-Lösung, die in alle drei großen Public Cloud-Anbieter fest integriert ist. Zum ersten Mal haben Unternehmen die Möglichkeit, FlexPod-as-a-Service zu nutzen, ein Pay-as-you-grow-Preismodell, dass finanzielle und operative Flexibilität bietet. FlexPod XCS vereinfacht Prozesse in der Hybrid Cloud, indem es die Verfügbarkeit und Skalierbarkeit erhöht und die Infrastruktur von einem On-Premises- und Edge-Standard auf die Hybrid Cloud erweitert.

FlexPod XCS erweitert die FlexPod-Plattform um folgende neuen Funktionen:

Hybrid Cloud-Konnektivität: Durch die Erweiterung der Data Fabric von Unternehmen erhalten die Kunden die betriebliche Gewissheit, die richtigen Apps und Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu platzieren.

Durch die Erweiterung der Data Fabric von Unternehmen erhalten die Kunden die betriebliche Gewissheit, die richtigen Apps und Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu platzieren. Automatisierung: Umfassende Infrastrukturautomatisierung in allen Lebenszyklusphasen mit dem Cisco IntersightAs Cloud Orchestrator und automatisierten Skripten und Workflows von NetApp vereinfachen den täglichen IT-Betrieb. Die Konfiguration, Bereitstellung, Erweiterung sowie Nutzung und Optimierung der Infrastruktur eingeschlossen.

Umfassende Infrastrukturautomatisierung in allen Lebenszyklusphasen mit dem Cisco IntersightAs Cloud Orchestrator und automatisierten Skripten und Workflows von NetApp vereinfachen den täglichen IT-Betrieb. Die Konfiguration, Bereitstellung, Erweiterung sowie Nutzung und Optimierung der Infrastruktur eingeschlossen. Sichtbarkeit: Eine verbesserte und einheitliche Ansicht aller FlexPod-Komponenten durch Cisco Intersight, damit Unternehmen fundierte Entscheidungen über Ressourcen treffen und schneller auf ihre Geschäftsanforderungen reagieren können.

Eine verbesserte und einheitliche Ansicht aller FlexPod-Komponenten durch Cisco Intersight, damit Unternehmen fundierte Entscheidungen über Ressourcen treffen und schneller auf ihre Geschäftsanforderungen reagieren können. FlexPod-as-a-Service: Niedrigere Anschaffungskosten für mehr Flexibilität und maßgeschneiderte Kaufoptionen abhängig von Budget und Nutzung.

Niedrigere Anschaffungskosten für mehr Flexibilität und maßgeschneiderte Kaufoptionen abhängig von Budget und Nutzung. Neue Reference Architecture mit NetApp Cloud Volumes ONTAP (CVO)-Instanzen in AWS: FlexPod XCS und ONTAP-Integration mit Automatisierung über Cisco Intersight.

FlexPod XCS ist als Vorabversion für Partner und Kunden erhältlich und wird voraussichtlich ab Mitte 2022 weltweit verfügbar sein.