Digitale Transformation steigert die Nachfrage nach Switches

Die Daten stammen aus einer Analyse der Dell’Oro Group, die den Anstieg der Switch-Verkäufe, besonders der Marktführer, Arista, Extreme, H3C, HPE Aruba und Juniper erfasst hat. Das Wachstum ist in allen Regionen der Welt, von kleinen bis zu großen Unternehmen und in allen Geschäfts- und Wirtschaftssegmenten zu beobachten. Die Verkäufe sind so stark gestiegen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt, und wie bei den Mikrochips die Anbieter seit fast zwei Jahren Probleme haben, die Marktnachfrage zu befriedigen.

Die von der Dell’Oro Group durchgeführte Analyse zeigt ein Wachstum von 16 Prozent bei Switches mit 2,5/5-Gbit/s-Ports, obwohl diese nur 1 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen. Ihre geringe Verbreitung hängt mit den zusätzlichen Kosten für Ports mit mehr als 1 Gbit/s zusammen, was ihre Einführung in großem Maßstab erschwert. Die erste deutliche Trendwende wird jedoch erwartet, wenn die Umsetzung von WiFi 6 ausgeweitet wird.