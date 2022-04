Digital Industry Circle startet mit Profi-Anschub für KMU

Think Tank Digital Industry: Beirat hochkarätiger Experten aus Industrie und industrienaher Forschung hilft KMU bei ihrer Reise in die Digitalisierung.

Viele KMU spüren, dass sie die digitale Transformation nicht ohne strategischen Ansatz schaffen. Hochglanzbroschüren und Industrie-4.0-Labeling mit verheißungsvollen Versprechungen helfen ihnen nicht weiter. Aber dabei stellen sich dringende individuelle Fragen: Was kostet das die Unternehmen? Welche Kapazitäten haben sie, welche fehlen? Wie viel Zeit müssen sie rechnen, bis es sich rechnet? Und ganz konkret: Wie funktionieren die neuen Technologien praktisch mit ihren Produkten in ihren Unternehmen?

Der Digital Industry Circle (DIC) ist das Netzwerk, in dem sich industrielle KMU gemeinsam auf die Reise machen. Am Anfang steht eine individuelle Standortbestimmung für das eigene Unternehmen. Von da aus wird gemeinsam der passende Weg zur Positionierung beschrieben. Dafür stellt der DIC den Unternehmen professionelle Erfahrung von Spezialisten aus Industrie und Forschung zur Verfügung. Sie bilden den Think Tank Digital Industry, der den Aufbau des DIC und die Reise seiner Mitglieder begleitet.

Neutrale Unterstützung

Es geht um den schnellen, wirkungsvollen Einstieg in zukunftsweisende Projekte. Für deren Inangriffnahme und Verfolgung sowie für Forschung und Entwicklung stehen nicht nur die Experten des Think Tank Digital Industry bereit. Sie sind auch alle gut vernetzt mit weiteren Experten, Forschungslaboren und Instituten, ebenso wie mit Anbietern von Hard- und Software. Eine für KMU einmalige Ressource. Der DIC ist neutral und nicht an irgendein Unternehmen, Institut oder Produkt gebunden.

Zum Anschub für die Reiseplanung gehört die Begleitung der ersten Schritte durch Experten aus dem Think Tank Digital Industry, die dem jeweiligen Unternehmen als Coach helfen, nichts zu übersehen und nur die besten und passendsten Ideen zu verfolgen. Ergänzt wird das Vorgehen durch eine Mentorengruppe. Sie besteht üblicherweise aus drei bis fünf Personen, die eine ähnliche Fragestellung oder Zielsetzung haben, also aus Unternehmensvertretern des DIC und Experten des Think Tanks. In kollegialer Beratung werden Themenstellungen auf Augenhöhe besprochen und Erfahrungen ausgetauscht.