Vereinfachen Sie die Art und Weise, wie Sie Cloud-Lösungen kaufen, verkaufen und verwalten

Viele MSPs und IT-Reseller wünschen sich nach früheren und in bisherigen Partnerschaften eine Verbesserung Ihrer Situation. Sie brauchen jemanden, der eine Verbindung zu Ihnen und Ihrem Geschäft herstellt – um Ihre Probleme und Ziele wirklich zu verstehen. Pax8 hat ein Partnerprogramm entwickelt, um die Herausforderungen, denen MSPs gegenüberstehen, anzugehen und zu lösen.

Herausforderungen eines MSPs:

Mühsame und zeitaufwendige monatliche Abrechnungsprozesse, Lizenzierung und Ticketing

Verlorene Einnahmen durch verspätet erkannte oder verpasste Lizenzierungs- und Azure-Provisionierungsänderungen

Schritthalten mit Technologie- und Marktveränderungen und Möglichkeiten der digitalen Transformation

Positionierung bestehender Kunden und Neukundengewinnung mit kuratierten technischen Lösungen und Support

Eine aktuelle Studie von Forrester und Pax8 zeigt, dass Partner durch die Zusammenarbeit mit Pax8 innerhalb von drei Jahren einen ROI von bis zu 249 % erzielen können.

Einsparungen bei den Arbeitskosten für Abrechnungszyklen und Lizenzaktualisierungen mit Pax8-Tools.

PSA-Integrationen (wie Kaseya, Autotask und ConnectWise) bedeuten eine wichtige Zeitersparnis für Unternehmen, da die Automatisierungen bei der Lizenzierung Einnahmen einbringen und routinemäßige Abrechnungsfehler, die oft übersehen werden, vermieden werden. Die Partner gaben an, dass sie bei abonnementbasierten Lizenzen 2 Tage und bei verbrauchsbasierten Lizenzen 2 Wochen Arbeit pro Monat einsparen konnten.

Verbesserte MSP-Verkaufsmöglichkeiten durch Pax8.

Zusätzlich zu den Vorteilen einer verbesserten und automatisierten Bereitstellung von Microsoft 365 und Azure sahen die Partner neue Verkaufs- und Umsatzmöglichkeiten durch die Einführung der Pax8-Technologie und des Sicherheits-Stacks. Partner können durch das Hinzufügen des Pax8-Technologie-Stacks eine Umsatzsteigerung von 29 % und eine Verbesserung der Umsatzmargen um 15 % erzielen.

Vermeiden Sie Kosten und steigern Sie die Produktivität durch Pax8-Support.

Automatisiertes Ticketing und Support durch Pax8 helfen MSPs, die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken. Durch automatisierte Bereitstellung und Ticketing kann die Produktivität der Techniker um 15 % gesteigert werden.

Wo Unternehmen groß rauskommen

Pax8 vereinfacht die Art und Weise, wie Unternehmen Cloud-Lösungen kaufen, verkaufen und verwalten.

Unsere konsolidierten Abrechnungen, die automatisierte Bereitstellung und die branchenführenden PSA-Integrationen modernisieren die Cloud-Reise des Channels. Unsere Technologie wird außerdem durch einen 24/7-Support, umfassendes Fachwissen und Schulungsressourcen unterstützt, die Sie für das Wachstum Ihres Cloud-Geschäfts benötigen.

Besuchen Sie uns auf der Cloud Expo – Messe Frankfurt – 11-12 Mai, 2022

Möchten Sie erfahren, warum 20.000 Partner und Anbieter ihr Geschäft auf dem Pax8-Marktplatz aufbauen? Registrieren Sie sich für einen Besuch an unserem Pax8-Stand auf der CloudExpo Europe in Frankfurt am 11. und 12. Mai.