Broadcom kauft VMware

Broadcom wird alle ausstehenden Aktien im Wert von rund 61 Milliarden US-Dollar (Stand: 25.5.2022) von VMware in einer Bar- und Aktientransaktion erwerben. Darüber hinaus wird Broadcom 8 Milliarden Dollar der Nettoschulden von VMware übernehmen. Durch die Zusammenführung des komplementären Broadcom Software-Portfolios mit der VMware-Plattform wird das “neue” Unternehmen Kunden eine erweiterte Plattform an kritischen Infrastrukturlösungen bieten, um Innovationen zu beschleunigen und die komplexesten Anforderungen an die Informationstechnologie-Infrastruktur zu erfüllen.

Die neue VMware soll Unternehmenskunden eine größere Auswahl und Flexibilität bieten, um die komplexesten IT-Infrastruktur-Herausforderungen zu meistern. VMware leistete Pionierarbeit bei der Virtualisierungstechnologie und erfand das softwaredefinierte Rechenzentrum. VMware spielte auch eine führende Rolle bei der Virtualisierung von Netzwerken und Speichern, bevor es sich zu einem führenden Anbieter von Hybrid-Cloud- und Digital-Workspace-Lösungen entwickelte. Heute bildet das Multi-Cloud-Portfolio von VMware eine flexible, konsistente digitale Grundlage, auf der die größten Unternehmen aller Branchen ihre wichtigsten und komplexesten Arbeitslasten ihrer Kunden aufbauen, ausführen, verwalten, verbinden und schützen.

Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb von drei Jahren nach Abschluss zu einem Pro-forma-EBITDA von etwa 8,5 Milliarden US-Dollar führen wird. Pro forma für das Geschäftsjahr 2021 beider Unternehmen wird erwartet, dass der Software-Umsatz etwa 49 Prozent des gesamten Broadcom-Umsatzes ausmachen wird.