Schwarz IT bringt Cybersecurity-Lösungen von XM Cyber auf deutschen Markt

Israelisches IT-Security-Unternehmen simuliert Angriffspfade in verwundbare Teile von IT-Systemen.

Die Lösung von XM Cyber ermöglicht Unternehmen, die eigene IT durch die Augen eines potenziellen Angreifers wahrzunehmen und automatisiert rund um die Uhr Angriffspunkte zu erkennen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um lokale Infrastrukturen oder Hybrid-Cloud-Systeme handelt. Mögliche Angriffspfade werden durch XM Cyber aufgedeckt und abgeschnitten. Laut Schwarz Gruppe überprüft das unabhängige Fraunhofer-Institut die XM Cyber-Technologie regelmäßig.

Die Technologie von XM Cyber sorgt bereits heute für die Sicherheit der Infrastruktur der Schwarz Gruppe. Laut Christian Müller, Vorstandsvorsitzender der Schwarz IT, sind die eigenen Systeme der Schwarz Gruppe “stets einen Schritt weiter als mögliche Angreifer”. Zukünftig würden die Sicherheitslösungen von XM Cyber auch in der Stackit-Cloud eingesetzt. Darüber hinaus gab XM Cyber heute die Akquisition von Cyber Observer bekannt. Das ebenfalls in Israel ansässige Unternehmen bietet eine Plattform für Cloud-Sicherheit und Monitoring.