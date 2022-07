Silicon DE im Fokus Podcast: Wie MIPI Schnittstellen die mobile Kommunikation voranbringen

Im Gespräch mit Carolina Heyder schildert Ariel Lasry, MIPI A-PHY WG Vice Chair und Director, Technical Standards bei Qualcomm, welche Rolle MIPI Standards in der mobilen Kommunikation spielen und wie die MIPI Alliance die Entwicklung von Standards vorantreibt. Er erklärt, ob die MIPI Alliance offen für neue Mitglieder ist und wie die Mitarbeit in der MIPI Alliance konkret aussieht.

Weiter führt er aus, welche Ziele sich die MIPI Alliance für die Zukunft gesetzt hat und erläutert einige neue Standards im Detail, wie etwa den neue Standard MIPI Camera Serial Interface 2 (MIPI CSI-2) oder das bessere Autofahren mit MIPI A-PHY v1.1.

Zur Person:

Ariel Lasry ist MIPI A-PHY WG Vice Chair sowie seit April 2021 Director, Technical Standards bei der Qualcomm CDMA Technologies GmbH. Zuvor war er 24 Jahre bei der Toshiba Electronics Europe GmbH, zuletzt als Chief Engineer und Board member for Toshiba Corporation at the MIPI Alliance. Von 1994 bis 1996 wirkte er bei STMicroelectronic als Design Engineer.

Seine Ausbildung absolvierte er an der CentraleSupélec als Engineer, Electronics von 1990–1993 sowie an der Université Paris-Est Créteil (UPEC) von 1988–1990.