Silicon DE im Fokus Podcast: Was tun für Nachhaltigkeit?

Im Podcast mit Carolina Heyder erklärt Emanuel Lippmann, Global Program Manager Social Impact bei Dell Technologies, warum Nachhaltigkeit aktuell so wichtig ist und wie die Kreislaufwirtschaft technologisch unterstützt werden kann. Weiter zeigt er auf, welche sicheren Recycling-Optionen es für Unternehmen gibt und wie die Entsorgung von Altgeräten erfolgen sollte. Er schildert, welche Optionen anzuraten sind, um den CO2 Fußabdruck zu reduzieren und wie eine nachhaltige Lieferkette aussehen könnte.

Er erläutert, welche Vorteile Carbonfaser und Biokunstsoff gegenüber herkömmlichen Materialien in Computer-Hardware sowie Bambus in Verpackungsmaterialien bieten und was Unternehmen tun sollten, um Umweltzertifizierungen zu erhalten.

Zur Person:

Emanuel Lippmann ist seit 2017 Global Program Manager Social Impact bei Dell Technologies. Er hat an der HHL Leipzig Graduate School of Management sowie an der Boston University den Titel als Master of Business Administration (MBA) erworben und zuvor an der TU Bergakademie Freiberg den Bachelor in Network Computing.