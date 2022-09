Silicon DE Podcast im Fokus Auf dem Weg ins Quantenzeitalter

Quantum Computing ist die Zukunft der IT. Im Gespräch mit Carolina Heyder erklärt Dr. Jan-Rainer Lahmann IBM Distinguished Engineer, Quantum in DACH, das Konzept des Quantum Computing.

Quantencomputer werden mit heute fast unvorstellbarer Rechenleistung völlig neue Einsatzmöglichkeiten erschließen. Im Gespräch mit Carolina Heyder erläutert Dr. Jan-Rainer Lahmann IBM Distinguished Engineer, Quantum in DACH, wie derzeit die Roadmap für Quantum Computing aussieht und was mit Quantum Computing bereits zum heutigen Zeitpunkt möglich ist. Er führt aus, welchen Anteil die IBM Standorte in Deutschland und der Schweiz an der Entwicklung von Quantum haben und wie wichtig die strategische Partnerschaft zwischen IBM und der Fraunhofer Gesellschaft ist. Eine wichtige Frage ist es, wie die Sicherheit der Kryptographie im Quantum Zeitalter sichergestellt werden kann. Weiter schildert Dr. Lahmann die Bedeutung der Quiskit Open Source Initiative und was mit der Kombination von Quiskit und Mainframes möglich ist. Schließlich führt er aus, wie sich Unternehmen auf das Quantum Zeitalter vorbereiten sollten.

Dr. Jan-Rainer Lahmann IBM Distinguished Engineer, Quantum in DACHZur Person:

Dr. Jan-Rainer Lahmann ist IBM Distinguished Engineer, Quantum in DACH sowie IBM Technical Leader for Lufthansa und IBM Quantum Ambassador & Qiskit Advocate. Seit 1999 ist er bei IBM. Zuvor studierte er an der Universität Karlsruhe und der Technischen Universität Clausthal Mathematik, Informatik und Maschinenbau mit dem Abschluss als Dr.rer.nat.