Podcast: Synthetische Daten auf Basis künstlicher Intelligenz

Wie KI Muster in Daten erkennt, um daraus neue datenschutzkonforme Daten zu generieren, erklärt Alexandra Ebert, Chief Trust Officer von MOSTLY AI.

Im IT-Deep-Dive-Podcasts von silicon.de spricht Ingo Notthoff mit Alexandra Ebert, Chief Trust Officer von Mostly AI darüber, wofür sich synthetische Daten nutzen lassen und welche Rolle dabei Künstliche Intelligenz einnimmt.

Konkret geht es um folgende Themen:

Was sind synthetische Daten ?

? Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz (KI) dabei?

(KI) dabei? Was ist der Unterschied im Vergleich zu anonymisierten Daten?

Daten? Welchen Nutzen haben synthetische Daten für Unternehmen ?

haben synthetische Daten ? Welche weiteren Anwendungsbereiche gibt es?

gibt es? Wie ist die ethische Nutzung von synthetischen Daten Künstlicher Intelligenz möglich?

MOSTLY AI

ist ein in Wien ansässiges Hightech-Startup, das eine neuartige KI-Technologie für synthetische Daten entwickelt hat. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen auf der ganzen Welt und in allen Branchen, große Datenbestände sicher zu teilen, sowohl intern als auch extern, während die Privatsphäre ihrer Kunden vollständig geschützt bleibt. Dieser Fortschritt im Datenschutz wird durch den Einsatz von generativen tiefen neuronalen Netzen ermöglicht, die Muster, Strukturen und Variationen aus vorhandenen Daten extrahieren, um hochrealistische und hochpräzise synthetische Kunden zu erzeugen. Unser internationales Team von Datenexperten ist stolz darauf, die weltweit fortschrittlichsten Lösungen für synthetische Daten anzubieten und damit ein Big-Data-Ökosystem zu ermöglichen, in dem die Privatsphäre wirklich respektiert wird.

