Cybersicherheit für den Mittelstand

Der Mittelstand ist Cyberattacken ausgesetzt und kann mit eigenen Ressourcen eine Abwehr kaum noch aufrechterhalten. Wie eine effektive Verteidigung dennoch möglich ist, erklärt Stefan Voss, VP of Product Management at N-able, im Gespräch mit Carolina Heyder.

Stefan Voss, VP of Product Management at N-able, erläutert im Gespräch mit Carolina Heyder, warum kleine und mittlere Unternehmen in Punkto Sicherheit auf Managed Service Provider (MSP) vertrauen sollten und was MSPs ihrerseits tun sollten, um ihre Kompetenzen auszubauen und damit ein umfassendes Schutzangebot für ihre Kunden verwirklichen sollten.

In technischer Hinsicht erklärt Stefan Voss, die Vorteile von Remote Monitoring und Management (RMM) und effektiver Bedrohungsanalysen, wie Unternehmen umfassende Data Protection sicherstellen sollten und warum das wichtig ist sowie welche Komponenten für Data Protection erforderlich sind.

Ein weiterer Punkt ist die Leistungsfähigkeit von Cloud-First Lösungen für Cybersicherheit und die Absicherung von Cloud-Lösungen.

Hier geht es zum Download der Audio-Datei des Podcasts:

Zur Person:

Stefan Voss ist seit November 2021 VP of Product Management at N-able. Zuvor war er mehr als fünf Jahre bei Dell Technologies, zuletzt als Senior Director of Product Management, CPO – Cyber Recovery, Data Protection. Davor verbrachte er zwölf Jahr bei EMC mit der Aufgabe als Senior Director, Product Marketing and Business Development.

Er hat an der Technischen Universität Braunschweig einen Master in Aerospace Engineering absolviert.