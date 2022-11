SSD-Leistung im Vordergrund

Manchmal sind es Zufälle, Begegnungen, die das weitere Leben stark beeinflussen oder gar revolutionieren. Auch in der IT-Welt ist es nicht anders. Bei SmartIOPS haben sich zwei nicht aktiv gesucht, aber gefunden. Dr. Manuel D’Abreu (früher Director of Advanced Technology at Juniper Network), ein erfahrener Netzwerk-Experte, und Ashutosh Das (ehemals Senior Fellow bei AMD und SanDisk) wollten das Beste aus beiden Bereichen rausholen und verfolgten dafür einen ganzheitlichen Ansatz. Sie gründeten Ende 2013 SmartIOPS in Kalifornien. Mittlerweile hat der Startup Dutzende von Kunden und 50 Mitarbeiter. Das erste Produkt sah das Licht der Welt im Jahr 2019.

Das Unternehmen verfügt also über ein umfangreiches Wissen über NAND, aber auch über Netzwerktechnologie. Diese Kombination aus NAND- und Netzwerkwissen bietet die richtige Mischung, um noch schnellere SSDs zu entwickeln, so SmartIOPS.

TruRandom Technologie

Die Softwareinfrastruktur für Big Data und Analysen basiert häufig auf Hochleistungsdatenbanken, Unternehmens- und kundenspezifischen Geschäftsanwendungen. Eine überwältigende Anzahl dieser Datenbanken wird auf veralteter Hardware eingesetzt, wo sie gezwungen sind, mit kleineren Datensätzen zu arbeiten, einen erheblichen Zeitaufwand für die Feinabstimmung des Speichers zu betreiben und an einem typischen Arbeitstag weniger zu erreichen. So sind beispielsweise Hadoop-Implementierungen für die Stapelverarbeitung konzipiert, aber die begrenzte Speicherleistung erlaubt es nicht, mit großen Datensätzen zu arbeiten, während Echtzeit-Analysen durchgeführt werden.

Dieses Problem wird durch die architektonischen Beschränkungen der Kopplung von Speicher und Rechenleistung noch verschärft. Unternehmensweite Geschäftsanwendungen benötigen in der Regel keine großen Mengen an Speicherplatz, sondern die höchste Leistung in Bezug auf Bandbreite, IOPS und geringe Latenz, die die IT-Abteilung aufbringen kann.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUR TECHNOLOGIE

Das Hauptziel der TruRandom-Technologie von Smart IOPS besteht darin, eine hoch skalierbare, hochleistungsfähige Speicherplattform von Grund auf so zu entwickeln, dass sie die Leistungsmerkmale von Flash- und nichtflüchtigen Speichertechnologien der nächsten Generation (NVM1) voll ausnutzt.

Die Leistungssteigerung und die niedrigen Latenzzeiten von TruRandom werden durch die Implementierung einer vollständig optimierten, asynchronen SSD-Controller-Architektur ohne Blockierung erreicht.

Diese wären doppelt bis dreimal schneller als die bekannten High-End-SSDs der großen Hersteller, was laut SmartIOPS vor allem auf die Konsistenz von Design und Software zurückzuführen ist.

Die Anzahl der IOPS für eine NAND SSD auf PCIe Gen4 mit 8 Lanes beträgt theoretisch 3,48 Millionen, so SmartIOPS. Die meisten Hersteller liegen jedoch darunter. Bei SmartIOPS können sie 3,4 Millionen IOPS liefern.

„In den letzten Jahren war das Standard-Modell CPU-zentriert, mit unseren Produkten wollen wir Storage-zentriert sein, dafür stellen wir ein innovatives Framework zur Verfügung“, betont Manuel D’Abreu. Wir haben SmartIOPS einen Besuch abgestattet im Rahmen der 46. IT Press Tour in Silicon Valley. Diese aktuelle Ausgabe der Fachveranstaltung, die im Juni 2010 ins Leben gerufen wurde, ist den Themen IT-Infrastruktur, Datenmanagement und -Speicherung gewidmet.

Need for Speed

Die meisten Hersteller von High-End-SSDs produzieren auch den Flash-Speicher selbst. Das Hauptziel dieses Herstellers ist es, mehr Chips zu verkaufen. Sie stellen hochleistungsfähige NVMe-SSDs her, hauptsächlich für den allgemeinen Gebrauch. SmartIOPS entwickelt die nach Firmenangaben schnellste SSD der Welt mit dem Ziel, die Leistung von Unternehmensanwendungen und Datenbanken zu verbessern.

SmartIOPS verwendet High-End-Flash-Speicher von bekannten Herstellern. Das Unternehmen entwickelt jedoch seine eigenen Treiber, NAND-Firmware und Controller. Als TrueRandom-Technologie wurde dieser Software-Stack getauft, ein innovativer Ansatz, der das Unternehmen von der Konkurrenz hervorhebt. Mit der TrueRandom-Technologie wollen die Kalifornier in der Praxis für hohe Leistung, hohe Kapazität oder geringe Latenz sorgen.

Außerdem hat sie die volle Kontrolle darüber, wie der Flash-Speicher verwendet und gesteuert wird, sowie über den Formfaktor der Karte, die in einen Server oder eine Workstation eingesteckt wird.

Kunden und Anwendungen

Wofür eignet sich das Ganze? Für alle Unternehmen, die viel Leistung brauchen: Datenbanken, M&E, Spiele, Content Delivery Networks (CDN), Künstliche Intelligenz Anwendungen, Maschinelles Lernen u. a.

Die Vorteile der Technologischen Ansatz von SmartIOPS hat sich in den USA rumgesprochen. Die Nasa und Verizon Media zählen unter den Kunden des Unternehmens.

Mit Blick auf die Zukunft arbeitet SmartIOPS bereits an der nächsten Generation von SSDs basierend auf PCIeGen5. In Zukunft soll das Angebot erweitert werden, Stichwort: Functional Storage. Ein neues Produkt ist in der Entwicklung und soll im kommenden Jahr marktreif sein. An Geld für die Verwirklichung neuer Ideen scheint es jedenfalls nicht zu mangeln. Laut eigenen Angaben ist eine Finanzierungsrunde im Gange, die im 1. Quartal 2023 abgeschlossen werden soll.