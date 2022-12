Unstrukturierte Daten in Wissen umwandeln

Die Art und Weise, wie Unternehmen auf Daten zugreifen und wertvolle Information daraus extrahieren, wird sich in Zukunft ändern.

Unternehmen tun sich oft schwer, wenn es um ihre Daten geht. Zwar sie produzieren und sammeln diese in rauen Mengen. Denn sie sind wertvoll und tragen zum Geschäftserfolg bei. Aber das Problem ist, dass diese Daten oft unstrukturiert sind und sich in verschiedenen Cloud-Lokationen befinden. Ein Umstand, der es schwierig macht, Informationen schnell und genau zu finden.

Das spanische Unternehmen Nuclia hat dem Datenchaos den Kampf angesagt. Die Katalanen haben im Rahmen der IT Press Tour in Lissabon eine innovative KI-gestützte-Lösung vorgestellt. Hierbei handelt es sich um Low-Code API für KI-gestützten Suchmaschinen für alle Daten und Datenquellen.

Damit sollen Unternehmen schnell und präzise nach bestimmten Informationen suchen, egal ob es sich um ein PDF-Dokument, ein Video oder geometrische Konstruktionsdaten handelt. Es sucht in Ihren Zoom-Meeting-Aufzeichnungen, Ihren Word-Dokumenten, Ihren Schulungsvideos usw. Dafür nutzt Nuclia AI SaaS (Search as a Service) Künstliche Intelligenz für die Suche. Sie extrahiert und gleichzeitig indiziert die Informationen.

Ein häufiges Problem bei unstrukturierten Daten ist Indizierung und der Weiterverarbeitung der Informationen, da die „Keyword Suche“ hier nicht effektiv ist. Bei dieser Lösung handelt es sich um eine semantische Suche und Indizierung für beliebige Daten, unabhängig von Format, Sprache und Quelle.

In einem weiteren Schritt werden die Daten vektorisiert, auch die Suchanfragen an die API. Ein zentrales Dashboard zeigt die gefundenen Informationen, die Anzahl der Suchanfragen, der Informationen im System und viele geschäftsrelevante Daten. Alles wird in der quelloffenen Vektor-Datenbank abgelegt.

Außerdem, ermöglicht die Lösung Unternehmen ihr eigenes KI-Modell zu entwickeln und – mit der Zeit- zu trainieren. Unternehmen können die KI-gestützte Suche in jede Anwendung über die API oder ein No-Code-Widget integrieren. Die Daten können wahlweise in Nuclias Cloud oder auf der eigenen Infrastruktur gehostet werden.