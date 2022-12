Digitalisierung der Gebäudetechnik

Die bgfg gehört mit mehr als 7.700 eigenen Wohnungen in allen Bezirken von Hamburg zu den großen Wohnungsbaugenossenschaften. Um in Zeiten die Auswirkungen der Gaspreise möglichst gering zu halten, nutzt die bgfg PAUL.

Das Regelsystem PAUL digitalisiert die zentrale Gebäudetechnik, indem Sensoren und Aktoren – motorisierte Ventile – an die Trinkwasseranlage und das Heizungsnetz im Keller angebracht werden. Damit regelt PAUL mittels Künstlicher Intelligenz Temperatur und Volumenstrom optimal und sorgt automatisch für einen ständigen hydraulischen Abgleich. PAUL erbringt so digital den in der neuen Energieeinsparverordnung (EnSimiMaV) vorgeschriebenen hydraulischen Abgleich.

Für den Einsatz von PAUL sind keine initialen Investitionskosten nötig. Nimmt man den Energiespareffekt bei der Trinkwassererwärmung und der Heizleistung gemäß ihrem Anteil am Gesamtbedarf zusammen, so lassen sich laut PAUL mindestens 15 %Prozent Energieeinsparung für das gesamte Gebäude erzielen.