EuroCloud Deutschland gründet Forum für neue IT-Unternehmer

„EuroCloud Next Leaders“ unterstützt bei Führungsnachfolge und Transformation in Richtung Cloud.

EuroCloud Deutschland_eco startet eine eigene Initiative für den Führungsnachwuchs in der IT-Branche: Mit „EuroCloud Next Leaders“ bietet der Verband Geschäftsführern und Unternehmern von morgen ein neues Forum. Auftakt bildet das Kick-off-Event der EuroCloud Next Leaders am 25. Januar in Oberhausen. Als Gesicht und Leiter der Initiative hat EuroCloud Deutschland den Gründer und Unternehmer Benedikt Kisner gewonnen.

Generationswechsel und Cloud-Transformation

Benedikt Kisner sieht den IT-Mittelstand aktuell vor zwei Herausforderungen: „Quer durch die Branche müssen Anbieter ihr Geschäft auf die neuen Cloud-Plattformen ausrichten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Ausgerechnet in dieser Phase gebe eine ganze Gründergeneration aus den 1980ern und 1990ern das Ruder aus der Hand. „Sich als Nachfolger etwa im Familienbetrieb beweisen zu müssen, ist schon schwer genug. Wer dann noch gleich das ganze Geschäftsmodell auf den Kopf stellen will, steht schnell allein da“, sagt Kisner. Solche Nachfolger will Kisner aus der Isolation holen: „Bei uns treffen Nachwuchs-Unternehmer auf Menschen, die vor der gleichen Herausforderung stehen oder sie schon bewältigt haben.“

Kick-off für EuroCloud Next Leaders am 25. Januar

Beim Kick-off für EuroCloud Next Leaders in Oberhausen am 25. Januar berichtet Sebastian Thies, Geschäftsführer bei thies – for work, über die Geschichte seines eigenen unternehmerischen Generationenwechsels. Dazu liefert Honorarprofessor und Coach Volker von Courbière Einblick in die Sichtweisen der verschiedenen Rollen und zeigt, welche Emotionen bei einer Führungsübergabe im Spiel sind. Schließlich beleuchtet Marc Sundermann, Branchenexperte und CEO bei Cloudeteer, wie sich die Migration zu Managed & Cloud Services auf die Finanzlage und den langfristigen Unternehmenswert auswirken. Interessenten für das Gründungsevent können sich über die EuroCloud-Website anmelden: https://go.eco.de/kickoff-ecl