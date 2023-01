Forter kauft Immue

Forter, Anbieter von Betrugspräventionstechnologie für Online-Händler und Marktplätze, hat Immue ein auf Bot-Erkennung spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv übernommen. Forter will damit seine Bot-Expertise ergänzen. Betrüger setzen Bots ein, um Käufe auf Händlerseiten zu überwachen und zu automatisieren. Häufig konkurrieren automatisierte Systeme mit “richtigen” Kunden um die begehrtesten Artikel. Sie zielen oft auf begrenzte Lagerbestände oder kurzfristige Verkäufe ab – am häufigsten in der Ticketing- und Schuh-/Bekleidungsbranche. Analysierte Daten haben ergeben, dass diese Händler 5 bis 6-Mal häufiger mit Bot-Angriffen konfrontiert sind als ihre Konkurrenten.

Intelligente Bot-Erkennung

„Erfolgreiche Bot-Angriffe setzen die größten Marken der Welt der Übernahme von Accounts, der Unterbrechung von Dienstleistungen, der Schädigung des Rufs, dem Verlust des Kundenvertrauens und vielem mehr aus“, sagt Michael Reitblat, CEO von Forter. „Die erworbene Technologie ermöglicht es uns, die Bot-Erkennung auf den gesamten Kundenlebenszyklus auszudehnen und die Bots und menschlichen Betrüger von der Kontoerstellung bis zum Checkout zu stoppen.“

Die Technologie von Immue ermöglicht, die raffiniertesten Angriffe herauszufiltern und nur bestimmte Bot-aktivierte Transaktionen zuzulassen. Ein Händler mit überschüssigem Inventar kann beispielsweise eine Richtlinie erstellen, die es Bots erlaubt, eine bestimmte Anzahl von Artikeln zu kaufen, um den Überbestand zu beseitigen und niedrigere Bruttomargen zu vermeiden.