Cloud 2023: Chaos, Kostenkontrolle und harte Zeiten für Hyperscaler

Cloud-Chaos

Nur wenige Unternehmen haben die Cloud gut eingeführt, und das wird sich 2023 wahrscheinlich nicht ändern. Die meisten haben mehrere – oft konkurrierende – Cloud-Plattformen geschaffen, ohne plattformübergreifende Technologien und Standards durchzusetzen. Dies birgt erhebliche Risiken und führt zu höheren Ausgaben als nötig. Das Ergebnis ist ein Cloud-Chaos, ein unklares Betriebsmodell, Technologie-Wildwuchs und doppelter Aufwand, da Cloud-Teams darum kämpfen, die gleichen Probleme mit unterschiedlichen Lösungen zu lösen.

Kosten auf dem Prüfstand

Die Lebenshaltungskostenkrise und die Rezession bedeuten, dass Unternehmen ihre Budgets und Ausgaben genau unter die Lupe nehmen, und viele sind der Meinung, dass ihre Cloud-Kosten außer Kontrolle geraten sind. Es werden vermehrt Techniken zur Optimierung der Cloud-Kosten eingesetzt, mit denen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 Prozent gesenkt werden können. Außerdem werden Anträge auf zusätzliche Cloud-Ausgaben genauer geprüft werden. Das Tempo der Transformation wird wahrscheinlich beeinträchtigt, da das Budget nicht ohne einen überzeugenden Business Case und einen nachweisbaren ROI freigegeben wird.

Rückzahlung der technischen Schulden

Diejenigen, die ihre Cloud-Reise vor mehr als fünf Jahren begonnen, aber nicht in die laufende Wartung und Modernisierung investiert haben, werden den Schmerz einer veralteten Cloud-Plattform und hoher technischer Schulden spüren. Sie werden einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein, eine langsamere Liefergeschwindigkeit und höhere Betriebskosten erleben. Diese Unternehmen werden Ressourcen für die Aufrüstung und grundlegende Wartung ihrer Cloud-Infrastruktur abzweigen müssen, anstatt sich auf die Bereitstellung neuer Funktionen zu konzentrieren.

Nachhaltigkeit im Blickpunkt

Nachhaltigkeit und ESG werden auch im Jahr 2023 ein zentrales Thema sein. Viele Cloud-Nutzer werden bewährte Verfahren wie das Abschalten von Umgebungen über Nacht und an Wochenenden anwenden müssen, um greifbare Fortschritte bei ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erzielen. Sie werden von ihren Cloud-Service-Anbietern nicht nur erwarten, dass sie Veränderungen zur weiteren Verbesserung der Nachhaltigkeit vorantreiben, sondern auch, dass sie Informationen darüber bereitstellen, wie die Cloud dazu beiträgt, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.

Markt für Hyperscaler wird härter

Die Marktbedingungen werden Cloud-Hyperscaler dazu veranlassen, ihre internen Kosten zu überprüfen und sich auf das Kundenwachstum zu konzentrieren, während sie gleichzeitig ihren Marktanteil schützen. Sie werden hart daran arbeiten müssen, ihren Kunden dabei zu helfen, die Cloud als De-facto-Infrastruktur zu etablieren, um sicherzustellen, dass die Akzeptanzraten nicht sinken.

Cloud-Kultur ist eine Priorität

Große Unternehmen, vor allem im Technologie- und Finanzsektor, haben ihren Personalbestand in großem Umfang abgebaut. Dies hat zu einem Anstieg der Zahl der Cloud-Spezialisten geführt, die eine Stelle suchen, und zu einer Stabilisierung der Gehälter. Viele Ingenieure haben ihren Arbeitsplatz gewechselt, als die Covid-Beschränkungen gelockert wurden, und diejenigen, die damit nicht zufrieden sind, werden sich nach einer neuen Stelle umsehen. Die Arbeitgeber werden sich bemühen müssen, sowohl Mitarbeiter zu halten als auch einzustellen – die Unternehmenskultur wird genauso wichtig sein wie das Gehalt. Die meisten Cloud-Ingenieure wollen Teil eines dynamischen Unternehmens sein, das es mit der Cloud-Transformation ernst meint. Hyperscaler, die Personal abgebaut und einen Einstellungsstopp verhängt haben, werden Partner einschalten müssen, um die Nachfrage zu decken.

Praktische Erfahrung als Voraussetzung für Fortschritt

Interne Cloud-Schulungsprogramme können Ingenieuren helfen, ein grundlegendes Niveau an Cloud-Kompetenz zu erreichen, aber es gibt keinen Ersatz für praktisches Lernen. Die Schulungskurse konzentrieren sich eher auf technische Befehle als auf bewährte Cloud-Praktiken. Die Ingenieure erwerben zwar technische Fähigkeiten, wenden aber weiterhin Praktiken an, die heute als veraltet gelten und es den Unternehmen nicht ermöglichen, die wahren Vorteile der Cloud zu nutzen. Nur diejenigen, die über praktische Erfahrungen verfügen, sind in der Lage, die Verbesserungen bei der Governance und den Prozessen voranzutreiben, die erforderlich sind, damit die Cloud einen echten Nutzen bringt.

Frustration in der Führungsetage

Die Frustration unter den Führungskräften wächst, da sie mit einer Flut von Anfragen zu Cloud-Ausgaben konfrontiert werden, aber keine klare Strategie und kaum nachweisbare Fortschritte sehen. Für viele Unternehmen wird sich die Herangehensweise an die Cloud-Einführung ändern, da sie sich die Zeit nehmen, einen Schritt zurückzutreten und über die bisherigen Fortschritte nachzudenken. Die Cloud-Teams werden ihre Arbeitsweise ändern müssen, um sicherzustellen, dass sie greifbare Geschäftsvorteile liefern.

Zunehmende Regulierung

Die unkontrollierte Verlagerung von Anwendungen in die Cloud birgt erhebliche Risiken für Unternehmen und öffnet böswilligen Akteuren praktisch Tür und Tor. Die Verringerung des Risikos von Cyberangriffen und Datenverlusten wird den Druck auf zusätzliche Vorschriften erhöhen. Dies allein wird das Problem jedoch nicht lösen. Unternehmen brauchen einen robusten Kontrollrahmen für die Cloud, der die Risiken mindert und den Bereitstellungsteams gemeinsame Kontrollen und Standards aufzwingt.

Weniger technologische Fortschritte

Da sich die Cloud-Entwicklung verlangsamt, ist es unwahrscheinlich, dass wir große neue Fortschritte in der Cloud-Technologie sehen werden. Unternehmen werden daher weniger mit der Notwendigkeit konfrontiert sein, neue Cloud-Anbieter-Services zu übernehmen, was die Möglichkeit bietet, sich darauf zu konzentrieren, dass die Cloud einen ROI liefert und technische Schulden beseitigt.